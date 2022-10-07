«Вас обманули и предали». Резников обратился к военным РФ с призывом спасти свою страну от трагедии

7 октября, 09:15
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)

Алексей Резников (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти свою страну от трагедии, а армию — от унижения.

В своем видеообращении Резников заявил, что руководство РФ обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели диктатора Владимира Путина.

«Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО», — сказал украинский министр.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=GGqs-OgwTBs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Читайте также:
«Мародеры и насильники». Резников призвал партнеров перестать бояться «вторую армию мира»

Резников указал, что украинский президент Владимир Зеленский регулярно посещает фронт и находится со своей армией.

«А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева», — отметил глава Минобороны.

Читайте также:
«Армия РФ — круг бедности и бесправия». «Каратели нацбатальона» Казарин и Мацарский объясняют, почему в России невозможен военный переворот

По его словам, российское командование уже понимает, что попало «в ловушку с войной» — и сделает все, чтобы списать «свои просчёты, свое воровство» на подчиненных.

«После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет», — подчеркнул Резников.

Он добавил, что Украина гарантирует «жизнь, безопасность и справедливость» всем, кто откажется воевать немедленно.

«И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — резюмировал Резников.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Армия России Российские офицеры Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X