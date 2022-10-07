«Вас обманули и предали». Резников обратился к военным РФ с призывом спасти свою страну от трагедии 7 октября, 09:15 Алексей Резников (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти свою страну от трагедии, а армию — от унижения.

В своем видеообращении Резников заявил, что руководство РФ обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели диктатора Владимира Путина.

«Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО», — сказал украинский министр.

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Резников указал, что украинский президент Владимир Зеленский регулярно посещает фронт и находится со своей армией.

«А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева», — отметил глава Минобороны.



По его словам, российское командование уже понимает, что попало «в ловушку с войной» — и сделает все, чтобы списать «свои просчёты, свое воровство» на подчиненных.

«После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет», — подчеркнул Резников.



Он добавил, что Украина гарантирует «жизнь, безопасность и справедливость» всем, кто откажется воевать немедленно.

«И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — резюмировал Резников.

