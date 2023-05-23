Резников обратился к башкирам: Кремль отправляет вас на смерть, тысячи мужчин погибли 23 мая, 16:54 Министр обороны Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Глава Минобороны Алексей Резников обратился к башкирам с призывом не участвовать в войне против Украины. Он подчеркнул, что именно Башкортостан является одним из лидеров по потерям РФ на украинской земле.

«Когда я проходил службу в армии, одним из моих лучших товарищей был башкир. Недавно я пересматривал данные по потерям российских оккупационных войск в Украине и увидел, что среди регионов РФ одним из лидеров по потерям является Республика Башкортостан. Тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками», — пишет он в Facebook.

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Резников отметил, что ситуация поразила его своей абсурдностью. Он подчеркнул, что сегодняшние власти Уфы, «заботясь о личной выгоде и работая в интересах Кремля, наперегонки отправляют своих людей насмерть».

«Если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа — причиной ни одной из них не является Украина или украинцы. Корни всех причин — в Москве и в Уфе. Башкир отправляют умирать за тысячу километров неизвестно за что. Действуя прямо вопреки интересам народа и превращая в преступников, убийц», — добавил он.

Министр подчеркнул, что никто кроме Кремля и его лакеев в этом не заинтересован и призвал прекратить участвовать в российской агрессии как можно скорее. Резников написал свое обращение и на башкирском языке.

Ранее Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».

«Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан и т. д», — говорил он.