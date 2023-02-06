«Впервые слышу». Резников заявил, что откажется возглавить другое министрство 6 февраля, 00:48 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не слышал о том, что его могут назначить на должность главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщает ICTV.

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", - заявил Резников.

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Он отметил, что если такое предложение поступит – то он откажется.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – заявил министр.

Напомним, нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада на ближайшем заседании уволит Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Его заменит глава украинской военной разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов, а сам Резников возглавит Минстратегпром.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Рада проголосует за отставку Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

