«Впервые слышу». Резников заявил, что откажется возглавить другое министрство

6 февраля, 00:48
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не слышал о том, что его могут назначить на должность главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщает ICTV.

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", - заявил Резников.

Видео дня

Он отметил, что если такое предложение поступит – то он откажется.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – заявил министр.

Читайте также:

Виталий Шабунин (Фото:НВ) «У Резникова — два крутых залета». Скандалов с Минобороны будет больше — интервью NV с Виталием Шабуниным

Напомним, нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада на ближайшем заседании уволит Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Его заменит глава украинской военной разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов, а сам Резников возглавит Минстратегпром.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Рада проголосует за отставку Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

https://www.youtube.com/watch?v=fVwfOuYQFX8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Алексей Резников Министерство стратегических отраслей промышленности

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X