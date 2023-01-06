«Они тупые». Оккупанты верили, что украинцы будут встречать их с цветами — Резников 6 января, 09:16 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин действительно надеялся, что большая часть украинцев будет встречать его оккупационную армию с цветами.

В эфире телемарафона Резников сказал, что Путин верил в то, что лишь маленькая часть украинцев будет сопротивляться.

«Если ты думаешь о цветах, зачем ты бомбишь так? Россияне изменили тактику, потому что они не могут победить ВСУ. Теперь их мечта, чтобы мы с вами были в темноте, холоде и сдались. Они — тупые, как говорит мой коллега Шмыгаль. Я видел видео, как люди при свечах готовили еду на Рождество. Но мы выживем, главное, чтобы без них», — подчеркнул министр.

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30 декабря Резников обратился к военнообязанным гражданам РФ и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.