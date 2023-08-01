Резникова могут уволить из Минобороны и назначить послом в Великобритании — нардеп

1 августа, 13:26
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Великобритании, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

«В ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова», — говорится в сообщении нардепа в Telegram.

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По его словам, Резников и сам не против уйти с должности министра.

«Он очень хотел перейти в Министерство юстиции», — добавил Гончаренко.

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Депутат заявил, что после увольнения Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании, в Офисе президента решили отправить послом не профессионального дипломата, а министра.

«В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ», — подчеркнул он.

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Увольнение Алексей Резников Война России против Украины

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