Резников заявил, что Минобороны «сэкономило» 100 млрд грн благодаря изменению условий выплат военным
Резников похвастался, что «сэкономил» 100 млрд грн снизив выплаты военным (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Минобороны «сэкономило» около 100 млрд грн благодаря пересмотру порядка выплат военным надбавок в 30 тысяч гривен.
Об этом он сказал в интервью Liga.net.
Но, по его словам, главное преимущество нового порядка выплат военным — не экономия.
«Экономия — это второй фактор. Главный – это справедливость. Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на „нуле“ и рискующие, получают 100 тысяч грн. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тысяч. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки [боевого распоряжения]», — объясняет Резников.
Он считает, что нужна была модернизация в этом вопросе.
«Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на „нуле“ – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание — получай 30 тысяч грн плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное обеспечение», — говорит министр.
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Он подчеркнул, что война продолжается, и в рядах Сил обороны есть потери. Семьям погибших нужно заплатить по 15 млн грн, также есть выплаты раненым.
«Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" около 100 млрд грн - это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы ведь не зарабатываем, а только тратим», — объясняет Резников.
Он напомнил, что базовое денежное обеспеченик подняли на 30%.
"Сегодня солдат -стрелок наименьшей категории, который имел 13 тысяч грн, имеет 20 тысяч грн. А это все контракты и будущее пенсионное обеспечение. У всех, начиная от солдата, произошло увеличение", — говорит Резников.
У министра обороны также спросили, есть ли вероятность, что в будущем власти снова будут вынуждены еще сократить размер денежного обеспечения ВСУ.
«Я убежден, что те, кто на передовой и выполняет боевое задание, точно никак не пострадают. Что касается остальных… Я не хочу на догадках что-то строить. Но мы проговаривали с президентом и премьером, что должны обеспечить постоянное и стабильное финансирование сил безопасности и обороны», — сказал он.
С 1 февраля 2023 года правительство изменило подход к начислению дополнительных денежных выплат военнослужащим тыловых подразделений. Теперь порядок начислений напрямую зависит от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых боевых или специальных задач.
Порядок выплат изменился относительно доплаты в размере 30 тысяч и 100 тысяч гривен, введенных правительственным постановлением №168 от 28 февраля 2022 года.
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