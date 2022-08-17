«Можете просто посмеяться». Резников иронично опроверг российские фейки об уничтожении HIMARS 17 августа, 11:29 Украина не потеряла ни одной системы HIMARS, заявил Резников (Фото:Генштаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS.

«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать: ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — отметил Резников.

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«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать — ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — отметил Резников.

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Россияне регулярно рапортуют об уничтожении HIMARS в Украине. В частности, 1 августа минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении РСЗО HIMARS, которые российские захватчики увидели в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.



Каких-либо реальных доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.

Инфографика: НВ

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