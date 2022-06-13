Поставки оружия в Украину. Резников и Залужный обсудили с послом США следующую встречу в формате Рамштайн

13 июня, 20:33
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Министр добавил, что во время встречи обсуждалась подготовка к следующему саммиту в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр добавил, что во время встречи обсуждалась подготовка к следующему саммиту в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудили подготовку к третьему саммиту в формате Рамштайн.

«Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели продуктивную встречу с послом США в Украине», — пишет Резников в Twitter.

Министр добавил, что во время встречи обсуждалась подготовка к следующему саммиту в формате Рамштайн и условия сохранения темпов поставок необходимого оружия в Украину.

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«Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Украины и США», — добавил он.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1536369654850957312
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26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины произошло онлайн 23 мая. В заседании участвовало 44 министра обороны, в том числе Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

https://www.youtube.com/embed/ARWogP6qZSw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Алексей Резников Валерий Залужный Бриджит Бринк

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