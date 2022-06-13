Поставки оружия в Украину. Резников и Залужный обсудили с послом США следующую встречу в формате Рамштайн 13 июня, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Министр добавил, что во время встречи обсуждалась подготовка к следующему саммиту в формате Рамштайн (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудили подготовку к третьему саммиту в формате Рамштайн.

«Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели продуктивную встречу с послом США в Украине», — пишет Резников в Twitter.

Министр добавил, что во время встречи обсуждалась подготовка к следующему саммиту в формате Рамштайн и условия сохранения темпов поставок необходимого оружия в Украину.

Видео дня

«Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Украины и США», — добавил он.

26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины произошло онлайн 23 мая. В заседании участвовало 44 министра обороны, в том числе Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.