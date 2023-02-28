Условная «партия Притулы» опередила Слугу народа в новом опросе 28 февраля, 09:32 После начала полномасштабного вторжения Сергей Притула сосредоточился на волонтерской, а не политической деятельности. (Фото:siriy_ua/Instagram)

Среди партий, к которым украинцы относятся «очень позитивно» либо «позитивно», первое место в новом опросе заняла условная «политическая партия, возглавляемая Сергеем Притулой».

Речь идет о результатах опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины, проведенного в январе 2023 года Национальным демократическим институтом (полевые работы выполнили социологи КМИС, Киевского международного института социологии).

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Отвечая на вопрос о том, каково сегодня их отношение к ряду политических партий, 49% украинцев высказали «очень позитивное» или «позитивное» отношение к партии Притулы («негативное» или «очень негативное»— 10%).

Второй результат получила пропрезидентская партия Слуга народа (41% - позитивное или очень позитивное отношение, 18% - негативное или очень негативное).

Третье место заняла партия УДАР киевского мэра Виталия Кличко (27% - позитивное отношение, 17% - негативное).

Далее симпатии украинцев распределились так:

Инфографика: NDI

7 июня 2021 года Сергей Притула заявил о выходе из партии Голос. Он подверг критике политсилу за то, что она «удалилась от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата». Тогда же Притула заявил, что не уходит из политики.

Уже в конце сентября 2021 телеведущий объявил о создании своей партии, а в феврале 2022-го, за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ, появилась информация, что Притула работает над созданием партии Политическая сила 24 августа. Однако с разгаром большой войны Сергей Притула сосредоточился на волонтерской деятельности.



Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 с помощью метода компьютерной системы телефонного опроса (CATI) с 2508 завершенными интервью. Опрос репрезентативный для взрослого населения, пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2.2%.