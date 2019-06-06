Рейтинг НВ. Топ-30 самых влиятельных одесситов Сегодня, 10:50 Цей матеріал також доступний українською НВ У жителей Одессы всегда имелась собственная точка зрения на все процессы, происходящие в Украине и около нее НВ

Журнал НВ с помощью экспертов составил список самых влиятельных одесситов — топ-чиновников, серых кардиналов, бизнесменов, людей с сомнительным прошлым, политиков и представителей искусства.

Кристина Бердинских, Ирина Крикуненко, Иван Верстюк

Третий по численности город страны — миллионная Одесса — это таможня, крупнейший порт, большие капиталы, сколоченные в сфере финансов, торговли и девелопмента, дорогущая недвижимость, а также туризм, рестораны и пляжный отдых.

Одесса формирует повестку дня для юга страны, являясь региональным противовесом Киеву в идеологии, внутренней политике и даже в бизнесе. У жителей Южной Пальмиры всегда имелась собственная точка зрения на все процессы, происходящие в Украине и около нее, и она всегда была единственно правильной для самих одесситов.

Среди них встречаются яркие персонажи: Одесса породила или приютила культурных деятелей национального масштаба, известных рестораторов, прогрессивных предпринимателей и бизнесменов с неоднозначными биографиями, а также чиновников с сомнительным прошлым и темным будущим.

Редакция НВ с помощью десятка экспертов из разных сфер выделила из миллиона одесситов 30 самых влиятельных людей, которые во многом определяют жизнь этого яркого и страстного южного города.

1. Геннадий Труханов, мэр Одессы, 54 года.

2. Владимир Галантерник, бизнесмен, 49 лет.

3. Сергей Кивалов, народный депутат, фракция Оппозиционного блока, 65 лет.

4. Аднан Киван, бизнесмен, основатель Kadorr Group, 57 лет.

5. Андрей Ставницер, предприниматель, совладелец и гендиректор порта ТИС, совладелец терминала MV Cargo, 36 лет.

6. Дмитрий Голубов, народный депутат, член фракции БПП, 35 лет.

7. Егор Гребенников, предприниматель, совладелец порта ТИС, создатель проектов Зеленый театр и Impact Hub Odessa, 47 лет.

8. Александр Ройтбурд, художник, директор Одесского художественного музея, 57 лет.

9. Борис Кауфман, бизнесмен, учредитель Vertex United, 45 лет.

10. Алексей Ботвинов пианист, президент фестиваля Odessa Classics, 54 года.

11. Михаил Жванецкий, писатель-сатирик, 85 лет.

12. Александр Грановский, бизнесмен, совладелец Vertex United, 46 лет.

13. Алексей Гончаренко, нардеп из фракции БПП, 38 лет.

14. Анатолий Урбанский председатель Одесского облсовета, 43 года.

15. Катерина Ножевникова, волонтер, руководитель благотворительного фонда Корпорация монстров, 42 года.

16. Вадим Мороховский, глава правления банка Восток, 47 лет.

17. Пантелеймон Бумбурас президент строительной фирмы Гефест, 63 года.

18. Агафангел, архиерей Одесской епархии УПЦ (МП), митрополит Одесский и Измаильский, 80 лет.

19. Олесь Янчук, заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов, 47 лет.

20. Александр Ангерт, бизнесмен, 63 года.

21. Павел Вугельман заместитель мэра, 36 лет.

22. Олег Радковский первый заместитель главы Одесского облсовета, 58 лет.

23. Савелий Либкин ресторатор, владелец компании Рестораны Саввы Либкина, 57 лет.

24. Александр Бабич историк-краевед, соучредитель туристического агентства Тудой-Сюдой, 48 лет.

25. Александр Дубовой, председатель правления Международной энергетической компании, 43 года.

26. Михаил Рева, скульптор, художник, основатель благотворительного фонда REVA Foundation, 59 лет.

27. Анна Позднякова, депутат Одесского горсовета, глава фракции Самопомич, 33 года.

28. Олег Жученко, прокурор Одесской области, 33 года.

29. Дмитрий Казавчинский, основатель и совладелец GST Group, 40 лет.

30. Виталий Устименко лидер одесской организации ВО Автомайдан, 26 лет.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года