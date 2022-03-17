Армия РФ имеет ресурс на 10−14 дней активных боевых действий в Украине — Арестович 17 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:ОПУ)

Российские военные будут способны на активные боевые действия в течение ближайших 10−14 дней, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



В интервью Радио Свобода он заявил, что сейчас они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

По словам Арестовича, примерно из 200 тысяч российских военных, которые вторглись в Украину, уничтожены 15 тысяч, а еще 18−20 тысяч стали небоеспособными.

«Думаю, что 10 дней может 14 у них осталось на то, чтобы они вообще были способны на активные боевые действия. Потом неизбежный переход к позиционной войне, они становятся в оборону, как сейчас под Киевом, например. И уже оперативного размаха не будет», — сказал он.

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Он отметил, что после этого начнутся тактические бои за маленькие села и для выравнивания позиций, а подкрепления сил российским военным ждать неоткуда.

«Даже если они наскребут сейчас резервы, хотя у них с этим огромные проблемы, в самой России и в Сирии не удалось набрать. И (даже если — ред.) они перебросят их сюда, то эти резервы не будут способны принципиально изменить ситуацию. То есть сейчас они перед оперативным тупиком, а затем и проигрыш может стать (реальным) в течение двух-трех недель», — считает советник главы ОП.



Арестович подчеркнул, что Украина сейчас имеет достаточно ресурсов, чтобы отражать атаки. Однако Россия продолжит атаковать с неба.



«Этого добра у них хватает, крылатых ракет воздушного базирования типа Искандер, и они будут бить, может будут бить больше, чем сейчас», — рассказал Арестович.



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