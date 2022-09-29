«Абсолютно ожидаемое мероприятие». Резников оценил решение Путина объявить «чмобилизацию» 29 сентября, 13:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Решение руководства России о мобилизации было ожидаемым в Украине и ничего не меняет для украинской армии.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Алексей Резников.

«Поскольку его назвали „частичная“ мобилизация, логично сократить его до „чмобилизации“. Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск», — сказал он.

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Министр отметил, что до объявления мобилизации РФ потеряла в Украине более 50 тысяч своих военных, еще более 100 тысяч получили ранения.

По его словам, начать восполнять эти потери — «абсолютного логичная реакция военно-политического руководства Кремля».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

