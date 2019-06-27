Кристина Бердинских
Кого увидим на мажоритарке?
Иван Яковина
Почему Россию вернули в ПАСЕ
Синдзо Абэ
Чего ждать от саммита G20
Павел Казарин
Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Участие Украины в ПАСЕ: Окончательное решение за парламентом, ждем консультаций с Зеленским — Ионова

Сегодня, 11:02
1316
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS / Vincent Kessler / File Photo

Зал заседаний ПАСЕ

Окончательное решение о форме участия украинской делегации в ПАСЕ примет парламент, делегаты от Украины ожидают консультации с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире Радио НВ сообщила член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Ионова.

«Мы заявили о том, что действительно мы приезжаем проводить консультации, и окончательное решение будет только за парламентом. <...> К этому времени, я уверена, я надеюсь, что скоординируем свои действия как на уровне президента, так и на уровне правительства», — заявила она.

По словам Ионовой, украинская делегация направит третий по счету запрос о возможности встречи с президентом Зеленским для проведения консультаций. Также она сообщила, что делегаты от Украины в ПАСЕ скоординируют свои действия с семью национальными делегациями, объявившими демарш из-за возвращения РФ в организацию.

Ионова рассказала, что украинская делегация надеется в скором времени внести постановление об ее участии в летней сессии ПАСЕ в Верховную Раду, голосование по которому может состояться во время голосования за новый Избирательный кодекс.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Читайте также:

Что такое ПАСЕ и какие права она вернула России. Максимально кратко

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, за исключением вопроса противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Теги:   Верховная Рада Украина ПАСЕ Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ Возвращение России в ПАСЕ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 11:36

img
Зеленский назначил первого замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра
Футбол

Вчера, 17:26

img
Новичок УПЛ объявил о подписании еще одного героя молодежного чемпионата мира из Динамо
Политика

Вчера, 17:09

img
Верховный суд признал правомерным решение ЦИК не регистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
21746
Политика

Вчера, 15:59

img
Суд отпустил из-под стражи экс-начальника СБУ Киева, обвиняемого в преступлениях против Евромайдана
13923
Политика

Вчера, 13:29

img
Пресс-секретаря Зеленского вызывают на допрос — СМИ
13532

Новости Одессы

img
В Одессе "заминировали" порт, аэропорт и вокзалы (фото)
img
Выпускники маршем прошли по Измаилу и станцевали последний школьный вальс (видео)
img
Одесский вице-губернатор Свичинский снова колеблется: он поддерживает Зеленского, но против его непрозрачных назначений