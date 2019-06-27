Участие Украины в ПАСЕ: Окончательное решение за парламентом, ждем консультаций с Зеленским — Ионова
Окончательное решение о форме участия украинской делегации в ПАСЕ примет парламент, делегаты от Украины ожидают консультации с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире Радио НВ сообщила член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Ионова.
«Мы заявили о том, что действительно мы приезжаем проводить консультации, и окончательное решение будет только за парламентом. <...> К этому времени, я уверена, я надеюсь, что скоординируем свои действия как на уровне президента, так и на уровне правительства», — заявила она.
По словам Ионовой, украинская делегация направит третий по счету запрос о возможности встречи с президентом Зеленским для проведения консультаций. Также она сообщила, что делегаты от Украины в ПАСЕ скоординируют свои действия с семью национальными делегациями, объявившими демарш из-за возвращения РФ в организацию.
Ионова рассказала, что украинская делегация надеется в скором времени внести постановление об ее участии в летней сессии ПАСЕ в Верховную Раду, голосование по которому может состояться во время голосования за новый Избирательный кодекс.
Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.
Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.
Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, за исключением вопроса противодействия возвращению РФ в Ассамблею.
Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.