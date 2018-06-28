28 июня 2018, четверг

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать украинцы - министр обороны

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Министр обороны Украины Степан Полторак
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Министр обороны Украины Степан Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией Украины. Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО", – заявил министр обороны.

Полторак также выразил надежду, что украинцы поддержат идею вступления страны в НАТО, так как "это гарантия безопасности государства".

Напомним, 21 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект О национальной безопасности, который определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции Украины стратегического курса на членство в Евросоюзе и НАТО.

 

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