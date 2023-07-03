Решение о визите Зеленского на саммит НАТО еще не принято, все зависит от ситуации на фронте — спикер президента 3 июля, 17:43 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Еще не принято решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе.

Об этом сообщил в понедельник, 3 июля, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

По его словам, решение еще не принято.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал Никифоров.

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Он также призвал обращать внимание на заявления Зеленского по этому вопросу.

1−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Киев рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности принять Украину в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее Зеленский говорил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.