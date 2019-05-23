Решение о роспуске Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ — министр Кабмина Саенко
Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время Форума реанимационное пакета реформ 22 мая в Киеве, передает Радио Свобода.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине во вторник, 21 мая.
Миссия планирует провести в стране две недели, заявлял глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая сейчас находится в Киеве.