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Решение о роспуске Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ — министр Кабмина Саенко

Сегодня, 02:07
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Решение о роспуске Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ — министр Кабмина Саенко - фото

W Baldwin / Flickr

Александр Саенко уточнил, что миссия МВФ еще работает в Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время Форума реанимационное пакета реформ 22 мая в Киеве, передает Радио Свобода.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине во вторник, 21 мая.

Миссия планирует провести в стране две недели, заявлял глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая сейчас находится в Киеве.

Теги:   Александр Саенко Верховная Рада МВФ

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