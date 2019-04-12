Решающий компромат. Команда Порошенко может развивать тему о "наркомане Зеленском" - Сыч Сегодня, 10:12 1559 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда действующего президента Петра Порошенко может прибегнуть к публикации видео, на котором якобы кандидат в президенты Владимир Зеленский употребляет кокаин.

Такой информацией в эфире Радио НВ поделился главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

"Я так понимаю, это будет последний, решающий компромат со стороны Порошенко в адрес Зеленского, что он "нюхает кокаин". Плюс все это будут "разгонять" со всех сторон <...>. По всей видимости, других тем и аргументов уже особо нет", - сказал он.

Напомним, 10 апреля в Сети появился видеоролик, в котором фура сбивает Зеленского на дороге, после чего на экране появляется заставка с изображением так называемой "дорожки" кокаина и надписью "У каждого своя дорога".

В штабе шоумена обвинили в такой агитации штаб своего оппонента - нынешнего президента Петра Порошенко. Там также заявили о необходимости усилить охрану Зеленского.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Европейское будущее Украины - именно этот канал был указан в обращении Порошенко 7 апреля, где он призывает избирателей присоединиться к его команде.

В четверг вечером, 11 апреля, в Cети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается белый порошок.

Среди тех, кто репостнул видео - советник президента Украины Юрий Бирюков. Он распространил ролик, написав: "Уважаемое (где-то и кем-то) МВД. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КамАЗ. Закрывайте дело".