Хотя российские замороженные активы являются центральной темой дискуссий о репарационных выплатах РФ Украине, не только они могут стать источником возмещения со стороны Москвы после войны, пояснил Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины.

Ключковский рассказал об альтернативных механизмах в ответ на вопрос журналистки NV в ходе презентации работы международного Реестра убытков, которая состоялась в Кризисном медиацентре 28 октября.

«Все страны, участвующие в этом процессе, соглашаются, что Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит Украине. Это соответствует международному праву и принципам справедливости. И никто это не подвергает сомнению. Открытым является вопрос механизм реализации этого обязательства», — отметил Ключковский.

Он напомнил, что больше всего дискуссий действительно происходит в контексте обсуждения замороженных российских активов. Но это далеко не единственный механизм, который может быть использован для реализации подобных обязательств о выплатах Украине, отметил исполнительный директор Реестра убытков.

«Использование этих активов влечет за собой большие юридические и политические вопросы. Даже обсуждения, которые велись на прошлой неделе в Брюсселе, о так называемом репарационном займе, как альтернативном варианте использования этих средств без их конфискации, но направлении их на помощь Украине — это тоже другой способ их использования», — добавил Маркиян Ключковский.

В то же время есть и другие модели, которые использовались в прошлом — в частности по их примеру речь может идти о пошлине или налоге на экспорт энергоносителей Российской Федерации, предположил Ключковский.

«Такой метод [был] опробован, когда Ирак совершил вторжение в Кувейт. Ирак возместил $52 млрд репараций путем отчисления процента от экспорта иракской нефти», — напомнил исполнительный директор Реестра убытков.

Прим. ред.: В январе 2022-го Ирак завершил выплату репараций Кувейту за вторжение 1990 года на общую сумму $52,4 млрд. Комиссия ООН по вопросам компенсаций (UNCC), специально созданная Советом Безопасности ООН, руководила претензиями на возмещение убытков и выплатами, которые финансировались за счет части доходов Ирака от экспорта нефти. В целом UNCC обработала почти три миллиона претензий относительно убытков и ущерба, причиненного в результате вторжения Ирака в Кувейт.

Представляя работу Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, Маркиян Ключковский объяснил, что он будет координировать усилия, направленные на привлечение России к ответственности за ее полномасштабную агрессию против Украины. После 24 февраля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая признала, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права и должна выплатить репарации за причиненный ущерб.

Сейчас Реестр включает в себя 43 различных категории убытков. «По 13 из категорий люди уже подают заявления. Уже более 67 тысяч человек обратились в Реестр убытков с заявлениями о компенсации ущерба, причиненного войной», — уточнил Ключковский актуальные данные.

Он также пояснил, что такие заявления являются первым компонентом компенсационного механизма, тогда как второй — это работа компенсационной комиссии. «Ее задачей является анализ и пересмотр всех заявлений, которые мы сейчас принимаем, их изучение, оценка и определение размера компенсации в каждом конкретном случае. Мы уже стоим на пороге создания этой комиссии. Создана Международная конвенция о создании компенсационной комиссии. В декабре на дипломатической конференции в Гааге мы ожидаем, что эту конвенцию одобрят и подпишут», — рассказал исполнительный директор Реестра убытков.

Третьим компонентом, по его словам, является компенсационный фонд — инструмент, призванный обеспечить непосредственные выплаты компенсаций, которые назначит комиссия. «Главный вопрос в нем — это определить источники, за счет каких средств будут осуществляться эти выплаты», — уточнил Ключковский. Он пояснил, что четкого конкретного ответа на вопрос об источниках для выплат пока нет. Однако более 50 стран уже разделяют «твердый консенсус, что Россия должна заплатить компенсацию, других вариантов не существует». «Они не рассматриваются, вопрос лишь заключается в том, чтобы определить механизм, как это обязательство России воплотить в жизнь», — подчеркнул Ключковский.

В ответ на уточняющий вопрос NV он добавил, что в Совете Европы пока только шесть стран не являются членами Реестра. «Это Азербайджан, Армения, Турция, Босния, Венгрия и Сербия. Все остальные — крепко нас поддерживают. И мы от них мы чувствуем политическую волю двигаться вперед в этом процессе», — резюмировал исполнительный директор Реестра убытков.

