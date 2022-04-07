По самому оптимистичному сценарию, Украина может получить репарации от России до конца лета — Малюська 7 апреля, 01:03 Цей матеріал також доступний українською Денис Малюська (Фото:Denis Malyuska/Facebook)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что, по самому оптимистичному сценарию, Украина может получить репарации от России до конца лета.

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В эфире всеукраинского марафона глава Минюста отметил, что российские средства находятся на счетах в США, странах Евросоюза и Швейцарии, поэтому от желания Украины «мало что зависит», но самый оптимистичный сценарий — конец июня, «если Россия продолжит такими же темпами ужасать мир своими неописуемыми преступлениями и мы будем видеть готовность Запада адекватно реагировать». По словам Малюськи, это может произойти двумя путями:



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«Один путь юридический, сложный — предоставление РФ специального статуса и перевод средств на спецсчет, а потом еще несколько специфических банковско-юридических операций, чтобы мы могли ее достать. Более простой путь, политический — принятие страной, где находятся деньги, закона, чтобы передать средства Украине. Такие законопроекты уже зарегистрированы».

Министр также рассказал, что нужно сделать, чтобы в будущем получить компенсацию за разрушенное жилье: проверить документы и титул на имущество (необходимо, чтобы было зарегистрировано право собственности) и зафиксировать ущерб (фото и видео, свидетели, профессиональная оценка).

Скорее всего, механизмов компенсации будет несколько, среди них — выплаты из госбюджета определенной суммы; добровольная, добровольно-принудительная или принудительная выплата со стороны России или судебный порядок путем обращения в Европейский суд по правам человека.



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