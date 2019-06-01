Рента на добычу угля и деолигархизация: Луценко предложил свой вариант реформирования энергетического сектора Вчера, 17:21 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Луценко по неизвестным причинам не пригласили на совещание СНБО, которое состоялось 31 мая president.gov.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко выдвинул ряд предложений по реформированию энергетического сектора Украины.

Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook в субботу, 1 июня, на следующий день после заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности, на которое он не был приглашен.

«Вчера состоялось первое заседание СНБО под председательством президента Зеленского. Рассматривали проблемы в области энергетики. Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Если о деолигархизации говорить всерьез — надо наконец внести в проект госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам», — написал Луценко.

Кроме того, он рассказал, что Россия накопила в европейских хранилищах газа вне Украины большие объемы газа для зимнего потребления ЕС.

«Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов Нафтогаза», — подчеркнул генпрокурор.

Также, по данным Луценко, незаконный отбор газа частными облгазами «составил в этом году 5 млрд куб. м, а к концу года объем хищений может составить 10 млрд куб. м».

«Очевидно, что надо не только ждать действий от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставщиков газа населению, что переносится уже с 2015 года», — написал он.

Генпрокурор также заявил, что в условиях объявленной Россией нефтяной блокады Украины надо наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс ПрикарпатЗападтранс.

«О криминале Данилюка, связанный с недостоверным декларированием я бы пока не сказал», — резюмировал Луценко.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский провел первое совещание СНБО по вопросам энергетической безопасности.

Генерального прокурора Юрия Луценко по неизвестным причинам не пригласили на совещание членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось в пятницу, 31 мая.