Суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина без альтернативы внесения залога — ГБР 24 марта, 09:39 Рената Кузьмина лишили депутатского мандата и гражданства (Фото:dsnews.ua)

Суд избрал бывшему нардепу Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, такое решение принято заочно.

В ведомстве напомнили, что Кузьмина подозревают в госизмене.

Следствие установило, что накануне и после начала полномасштабного вторжения России в Украину он размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб страны.

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В своих выступлениях и в соцсетях Кузьмин озвучивал информацию, которая носила пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия подозреваемого экс-нардепа квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ренат Кузьмин после Революции Достоинства бежал из Украины и был объявлен в розыск. В 2014 году против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.

На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом по списку ОПЗЖ, после чего полиция сняла его с розыска.

На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение нардепа. В октябре 2022 года были проведены более десяти одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

В начале текущего года президент Украины Владимир Зеленский лишил Кузьмина украинского гражданства.