Когда медведчуковцы возвращаются. На что стоит тратить бюджеты во время войны — Фесенко о миллионах на дроны, брусчатку и кинокомедии 19 июля, 21:47 NV Премиум Политолог Владимир Фесенко (Фото:Dragon Capital / Facebook)

В украинских соцсетях на этой неделе активно обсуждают то, на что власть тратит деньги. Часть расходов как минимум удивляет общество, а некоторые даже возмущают.

На что стоит и нет тратить государственный и местные бюджет во время войны, в интервью Radio NV рассказал политолог Владимир Фесенко.

— Появилось очень много информации о том, что страна активно восстанавливает стадионы и на Волыни, и на Львовщине. Суммы немалые — 90, 150, 70 миллионов. В Киеве перекладывают брусчатку уже который раз. Но, наверное, наибольшего хвороста в огонь подсыпала Верховная Рада, когда проголосовала за строительство музея Голодомора за более чем 500 миллионов гривен. Говорила с главой профильного комитета, Никитой Потураевым. И он сказал, что, мол, вот такой символизм так же важен во время войны. И многие его не поняли, особенно люди, которые собирают деньги на войска, которые закрывают потребности фронта. Ваше мнение здесь какое? Стоит или не стоит на музеи во время войны тратить деньги?

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— Я думаю, что во время войны деньги максимально надо тратить на оборону и на восстановление разрушенной инфраструктуры, а также на военное производство — на все, что так или иначе способствует нашей обороноспособности. И здесь я на стороне тех, кто удивлен информацией об этих расходах.

Я думаю, что это не совсем сейчас уместно, не совсем правильно. Эта ситуация парадоксальна, многих возмущает, в том числе и меня тоже. Но она является закономерной. Я объясню, почему.

Вы говорите о деньгах налогоплательщиков, а также деньгах наших партнеров. Все это правильно. Специалисты об этом знают, но широкая публика вряд ли информирована об этом, поэтому объясню. Откуда идут такие парадоксальные вещи, с чем это связано, какая здесь логика работает, почему так происходит?

Сейчас на две трети, подчеркиваю, украинский бюджет финансируется не за счет наших налогоплательщиков, а за счет наших партнеров. И эти деньги идут в основном на социальные цели — на зарплаты, на пенсии. Именно на невоенные расходы.

Более того, есть ограничения: эти деньги, которые даются на поддержку социальных, инфраструктурных расходов, не могут использоваться на военные цели. Понимаете? Об этом не все знают.

Например, выделены деньги на развитие инфраструктуры конкретному региону. Не может руководитель региона или органы местного самоуправления перебросить эти деньги на другие цели. Теоретически да, он может это сделать, но практически он в любой момент может стать фигурантом уголовного дела за нецелевое использование бюджетных средств. И таких примеров у нас была куча.

И это очень удобный нюанс, которым могут воспользоваться и политические оппоненты. Речь не идет о нынешней или прежней власти, потому что это происходило при всех властях.

Нельзя просто так перебросить деньги, например, на производство дронов.