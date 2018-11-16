Ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ - СМИ

Служба безопасности Украины вызвала к себе депутата Закарпатского облсовета и ректора венгерского института в городе Берегово Илдико Орос, передает Mukachevo.net со ссылкой на ее заявление.
Как сообщается, поводом для этого стало ее выступление в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила, что в Украине якобы ущемляют венгров.
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В частности, Орос заявила, что власти страны используют "фашистские метода".
По ее словам, в СБУ с ней провели "беседу", во время которой один из лидеров венгерской общины Закарпатья пояснила, что, обвиняя украинцев, "руководствовалась лишь своими мыслями".
В свою очередь украинская спецслужба вызов Орос пока никак не комментировала.
Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новоиспеченные граждане страны под бокал шампанского принимают присягу и получают документы.
Кроме того, венгерские дипломаты также давали людия рекомендации относительно пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам они должны показывать украинский паспорт, а венгерским - "утлевел" (аналог загранпаспорта).
В свою очередь Венгрия отреагировала на разоблачительное видео нападками и обвинениями в адрес Украины.
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