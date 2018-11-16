Ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ - СМИ

Служба безопасности Украины вызвала к себе депутата Закарпатского облсовета и ректора венгерского института в городе Берегово Илдико Орос, передает Mukachevo.net со ссылкой на ее заявление.

Как сообщается, поводом для этого стало ее выступление в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила, что в Украине якобы ущемляют венгров.

В частности, Орос заявила, что власти страны используют "фашистские метода".

По ее словам, в СБУ с ней провели "беседу", во время которой один из лидеров венгерской общины Закарпатья пояснила, что, обвиняя украинцев, "руководствовалась лишь своими мыслями".

В свою очередь украинская спецслужба вызов Орос пока никак не комментировала.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новоиспеченные граждане страны под бокал шампанского принимают присягу и получают документы.

Кроме того, венгерские дипломаты также давали людия рекомендации относительно пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам они должны показывать украинский паспорт, а венгерским - "утлевел" (аналог загранпаспорта).

В свою очередь Венгрия отреагировала на разоблачительное видео нападками и обвинениями в адрес Украины.