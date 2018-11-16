16 ноября 2018, пятница

Ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Орос обвинила Украину в якобы использовании
Фото: kmf.uz.ua

Орос обвинила Украину в якобы использовании "фашистских методов"

Служба безопасности Украины вызвала к себе депутата Закарпатского облсовета и ректора венгерского института в городе Берегово Илдико Орос, передает Mukachevo.net  со ссылкой на ее заявление.

Как сообщается, поводом для этого стало ее выступление в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила, что в Украине якобы ущемляют венгров.

В частности, Орос заявила, что власти страны используют "фашистские метода".

По ее словам, в СБУ с ней провели "беседу", во время которой один из лидеров венгерской общины Закарпатья пояснила, что, обвиняя украинцев, "руководствовалась лишь своими мыслями".

В свою очередь украинская спецслужба вызов Орос пока никак не комментировала.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новоиспеченные граждане страны под бокал шампанского принимают присягу и получают документы.

Кроме того, венгерские дипломаты также давали людия рекомендации относительно пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам они должны показывать украинский паспорт, а венгерским - "утлевел" (аналог загранпаспорта).

 В свою очередь Венгрия отреагировала на разоблачительное видео нападками и обвинениями в адрес Украины.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове