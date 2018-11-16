“Рейтинг фактически на уровне нуля”. Арсений Яценюк рассказал, почему его уровень популярности рухнул, а Порошенко - нет

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк рассказал в интервью Радио НВ, что его рейтинг "фактически на уровне нуля" из-за ряда "непопулярных, но нужных для страны" решений во времена премьерства.

"Рейтинг фактически на уровне нуля [...] Потому что я публично заявлял с трибуны парламента: я не обещаю улучшения ни сегодня, ни завтра (это можно посмотреть на видео). Я сказал о том, что это правительство-камикадзе, я сказал о том, что я буду принимать непопулярные решения, но нужные для страны", - сообщил он.

В первом большом интервью за долгое время Яценюк привел метафору власти, как "больницы", где он, по его словам, был "главным хирургом", а президент Петр Порошенко "директором больницы".

"Вот когда человек заболел, и говорят: у нас есть одна такая таблеточка обезболивающая, мы вам ее дадим, и у вас все перестанет болеть. Дали один раз, второй, третий, диагноз не установили - человек умер. Я пришел и установил диагноз, сказал: извините, будем "резать" для того, чтобы сохранить жизнь. И пришлось "резать", - рассказал лидер Народного фронта.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал о возможности выдвижения действующего главы правительства Владимира Гройсмана в качестве единого кандидата от его политической силы на президентских выборах 2019 года.

Он отметил, что "не слышал о том, чтобы премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение баллотироваться в президенты Украины", а также что действующий глава правительства не входит в партию Народный фронт. В интервью Радио НВ Яценюк подчеркнул, что если его политсила будет выдвигать своего кандидата на президентский пост, то это будет исключительно член Народного фронта.

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Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.