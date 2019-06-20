Зеленский оценил восстановление Донбасса в 300 млрд грн Сегодня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба главы государства Владимир Зеленский пресс-служба главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на реинтеграцию оккупированного Донбасса в состав Украины необходимо по меньшей мере 300 млрд грн.

Об этом он заявил 20 июня на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«По оценкам украинских экспертов для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что его команда не будет ждать окончания войны, а уже сейчас начнет работать на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в 2018 году Верховная Рада приняла закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.



В новом законе о восстановлении контроля над Донбассом, в частности, Россия определена как страна-агрессор и вводится право Украины на самооборону.