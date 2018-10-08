Регламентный комитет Рады разрешил голосование о лишении неприкосновенности Вилкула

Регламентный комитет Верховной Рады дал "зеленый свет" голосованию о лишении неприкосновенности нардепа от Оппоблока Александра Вилкула, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие решение члены комитета утвердили на заседании в понедельник, 8 октября. Таким образом, после решения комитета представление о лишении неприкосновенности нардепа могут выносить на голосование в сессионном зале парламента.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, исходя из материалов следствия, в 2011 году Вилкул, занимая должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, передал в аренду ЧАО Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат земельные участки, право на распоряжение которыми не входило в компетенцию ОГА, так как эти земли были в коллективной собственности.

Первый эпизод незаконной деятельности Вилкула, по словам Луценко, заключается в передаче 15 га земель коллективной собственности, другим распоряжением - 1,8 га, еще одним – 1,15 га. Согласно экспертизе, две трети переданных земель впоследствии были фактически уничтожены карьерами и не подлежат использованию по сельхозназначению. Указанные действия, по словам генпрокурора, принесли убытки государству на сумму 486 тысяч грн.

Второй эпизод также касается земельных участков в Днепропетровской области.

"Реализуя преступный умысел, направленный на смену целевого назначения земельных участков, которые находились в собственности ООО Артлэнд... Вилкул дал устное указание главе Днепропетровской районной госадминистрации Кобылянскому... решить вопрос в отношении земельных участков... без проверки технической документации", - сказал генпрокурор.

Генпрокурор сообщил, что упомянутый глава Днепропетровской райгосадминистрации признал свою вину в преступной халатности при подписании документов и решением суда в марте 2018 году дело в отношении него было закрыто по истечении сроков давности.

"Вилкул... выдал распоряжение об изменении целевого назначения 26 га и 14 га земли... разница, которая была недополучена в порядке компенсации, составила 5 млн 139 тысяч грн", - заявил Луценко.

19 июня стало известно, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом Вилкулом.

Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области. Недвижимость записана на его тещу Марию Кондратюк. Дом после приобретения в декабре 2006 года передали в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тысяч долларов. Теща Вилкула сама не зарегистрирована в Козине. Также женщина получает доходы от ООО Метинвест Холдинг, является основательницей криворожского ООО Редакция газеты Пульс Новости, факты, комментарии.