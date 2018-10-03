Регламентный комитет одобрил снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева

Сергея Дунаева подозревают во внесении ложных данных в декларацию

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины поддержал ходатайство генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Об этом сообщил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко, передает Украинская правда.

По его словам, регламентный комитет направил представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности на рассмотрение Верховной Рады.

Сергея Дунаева подозревают во внесении в декларацию ложных данных.

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В 2014 году Дунаев вместе с Александром Ефремовым и другими бывшими регионалами участвовал в сепаратистском митинге в Луганске, после которого облсовет принял незаконное решение о проведении так называемого "референдума" о выходе области из состава Украины.