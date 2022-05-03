Война не остановила реформы: обзор важнейших изменений в Украине за первый квартал 2022 года — Вокс Украина 3 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Украинское правительство в первом квартале года инициировало ряд важных реформ (Фото:Кабінет Міністрів України / Facebook)

Несмотря на то, что в конце февраля украинским властям пришлось быстро перестраиваться под нужды военного времени, они не остановили работу над долгосрочными экономическими реформами. В первом квартале 2022 года аналитики Вокс Украина зафиксировали 35 важных изменений, из которых 34 получили положительную оценку и только одно оказалось антиреформой. НВ публикует материал старшего аналитика Индекса мониторинга реформ Ксении Алеканкиной.



Общее количество реформ существенно меньше, чем в конце предыдущего года — тогда их было 57, но оно сопоставимо с результатами третьего квартала 2021 года, когда Индекс реформ учел 39 регуляций.



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Ключевые изменения

В первом квартале 2022 года три события достигли отметки +2,0 балла (из диапазона от -5 до +5), которая, по мнению экспертов, отличает существенные реформы от менее значимых. Это:



закон о финансовых услугах и финансовых компаниях ( Индекс реформ 179, +2,5 балла). Он продолжает реформу, которую начал закон о « сплите», принятый в 2020 году, и в основном касается ломбардов и финансовых компаний. Закон вводит риск-ориентировочное регулирование и устанавливает дополнительные требования к корпоративному управлению финучреждений. Идея в том, чтобы регулятор уделял внимание более рисковым и крупным по размеру финансовым учреждениям. Позитивным шагом является разрешение ломбардам и финучреждениям дополнительно к основному виду деятельности осуществлять другую хозяйственную деятельность ( кроме деятельности в сфере материального производства и торговли) и передавать часть услуг на аутсорс. Есть позитивы и для пользователей услуг — теперь ломбарды и финансовые компании должны предоставлять полную информацию о своих услугах клиентам — так же, как это делают банки.

Индекс реформ 179, +2,5 балла). Он продолжает реформу, которую начал закон о сплите», принятый в 2020 году, и в основном касается ломбардов и финансовых компаний. Закон вводит риск-ориентировочное регулирование и устанавливает дополнительные требования к корпоративному управлению финучреждений. Идея в том, чтобы регулятор уделял внимание более рисковым и крупным по размеру финансовым учреждениям. Позитивным шагом является разрешение ломбардам и финучреждениям дополнительно к основному виду деятельности осуществлять другую хозяйственную деятельность кроме деятельности в сфере материального производства и торговли) и передавать часть услуг на аутсорс. Есть позитивы и для пользователей услуг — теперь ломбарды и финансовые компании должны предоставлять полную информацию о своих услугах клиентам — так же, как это делают банки. закон об усовершенствовании образовательного процесса и научной деятельности в военных вузах ( Индекс реформ 177, +2,0 балла). Учреждения военного образования обладают меньшей автономией, чем другие образовательные учреждения. Правила их функционирования, содержание обучения и требования к руководству устанавливаются Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой безопасности, Службой внешней разведки. Новый закон дополнительно распространил эти правила на учреждения, готовящие курсантов, студентов и адъюнктов для нужд сферы исполнения уголовных наказаний. Такие изменения должны улучшить соответствие образования потребностям Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Изменения также предполагают появление специальности « профессиональное военное образование», которое можно получать в неформальном образовании. Также « устанавливаются новые уровни военного образования — тактический, оперативный и стратегический, что обеспечит совместимость Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по уровням военного образования с вооруженными силами стран-членов НАТО», комментирует народный депутат, инициатор законопроекта Марьяна Безуглая.

Индекс реформ 177, +2,0 балла). Учреждения военного образования обладают меньшей автономией, чем другие образовательные учреждения. Правила их функционирования, содержание обучения и требования к руководству устанавливаются Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой безопасности, Службой внешней разведки. Новый закон дополнительно распространил эти правила на учреждения, готовящие курсантов, студентов и адъюнктов для нужд сферы исполнения уголовных наказаний. Такие изменения должны улучшить соответствие образования потребностям Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Изменения также предполагают появление специальности военное образование», которое можно получать в неформальном образовании. Также устанавливаются новые уровни военного образования — тактический, оперативный и стратегический, что обеспечит совместимость Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по уровням военного образования с вооруженными силами стран-членов НАТО», комментирует народный депутат, инициатор законопроекта Марьяна Безуглая. закон об изменениях подсудности судов ( Индекс реформ 181, +2,0 балла). Он должен обеспечить полноценную работу судебной системы в условиях чрезвычайных ситуаций: военного положения, стихийного бедствия, мер борьбы с терроризмом и других случаев, когда суд не может осуществлять правосудие по своему местонахождению. В таком случае по представлению председателя Верховного Суда и решению Высшего совета правосудия все судебные дела, находящиеся на рассмотрении соответствующего суда, могут быть переданы в ближайший или другой определенный суд. Однако этого закона может оказаться недостаточно для обеспечения доступа к правосудию. Проблемы могут возникнуть с «„физической“ передачей материалов дел из суда, который не может осуществлять правосудие», указывает Роман Смалюк из Центра политико-правовых реформ.

Антиреформа

В начале 2022 года эксперты выделили только одну антиреформу — Закон о локализации в машиностроительной отрасли. (Индекс реформ 177, -1,5 балла). Власти ввели требования о локализации при закупках продукции машиностроения (городского транспорта, техники для железной дороги, оборудования для производства и передачи электроэнергии и т. д. ). За 10 лет обязательный процент локализации при закупках этой продукции будет увеличиваться с 10 до 40%. Чтобы не нарушать международные обязательства Украины, эти требования не будут распространяться на страны, подписавшие соглашения ВТО о публичных закупках, в частности на ЕС и США.

Почему это антиреформа? «Введение закона может привести к снижению конкуренции, а следовательно к увеличению стоимости закупок товаров машиностроения, по которым определен обязательный процент локализации. И это на фоне острой необходимости модернизации и инвестиций в инфраструктуру. Также это может привести к закупке менее качественной продукции машиностроения в случае отсутствия качественных аналогов (с соответствующим уровнем локализации) импортной продукции, а в отдельных случаях воспрепятствовать закупкам», — объясняет Александра Бетлий, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций.

Что изменилось в ключевых сферах?

В первом квартале 2022 года эксперты зафиксировали изменения в четырех из пяти сфер мониторинга. Ни одной реформы не состоялось в энергетике, а наиболее важные нормативные акты относятся к направлению «Бизнес среда» — 12.

График 1. Сумма баллов событий по направлениям, 1-й квартал 2022 года

Инфографика: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 177—181 выпуски Индекса реформ.



Далее рассмотрим сферы с наибольшим прогрессом реформ.



Бизнес-среда

К концу года специалисты зафиксировали 12 важных изменений в этой сфере. По шесть инициировали Верховная Рада Украины и Кабинет министров.

Наивысшую оценку получил закон, усовершенствующий обеспечение прозрачности в добывающих отраслях (Индекс реформ 177, +1,5 балла). Он определяет терминологию, в частности определения «добывающие отрасли», «проектная деятельность», «субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность в добывающих отраслях», «соглашения о пользовании недрами», а также обновляет законодательство согласно Стандартам ИПДО (Инициатива прозрачности добывающих отраслей) 2019 года. Так, вводится отчетность о суммах платежей за выбросы двуокиси углерода, а также уточняется порядок раскрытия требуемой законом информации: формы отчетности, срок ее представления, объем информации, подлежащей раскрытию. Еще одно нововведение — сведения о среднесписочном количестве работников должны подаваться с определением количества работников каждого пола.

За первые три месяца 2022 года власти приняли много других отраслевых регуляций: закон о запрете рекламы электронных сигарет (Индекс реформ 177, +1,0 балла), закон, способствующий развитию виноградарства и садоводства (Индекс реформ 177, +1,0 балла), закон о перезагрузке сферы выплаты роялти (Индекс реформ 179, +1,0 балла), закон, совершенствующий порядок разработки и внедрения авиационных правил (Индекс реформ 180, +1,0 балла).

Еще одним долгожданным шагом стало подписание Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией (Индекс реформ 179, +1,0 балла). Переговоры продолжались 15 лет и наконец завершились подписанием Соглашения. Liga сообщает, что, по данным Министерства экономики, Украина получает возможность ввозить в Турцию без пошлин 10 377 товаров (Турция — 9500). В итоге турецкий рынок станет открытым для Украины на 95,6%, украинский для Турции — на 99,6%. Однако некоторые производители считают, что зона свободной торговли несет риски промышленности Украины из-за того, что Турция значительно больше поддерживает своих производителей.

Государственные финансы

В этом направлении мониторинга эксперты выделили 10 важных изменений. Среди них — единственная антиреформа квартала и закон об усовершенствовании образования в военных образовательных учреждениях, описанные выше. Четыре реформы инициировала Верховная Рада, четыре — Кабинет министров, по одной — Министерство здравоохранения и Министерство финансов. Большинство из них посвящено реформированию здравоохранения, это:



закон об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения ( Индекс реформ 177, +1,5 балла). Он предусматривает « автономизацию» государственных медучреждений по аналогии с коммунальными медучреждениями в 2017—2019 годах, а также внедряет понятия « электронная система здравоохранения», «медицинская информация» и обновляет понятия « пациент», «медицинская услуга».

Индекс реформ 177, +1,5 балла). Он предусматривает автономизацию» государственных медучреждений по аналогии с коммунальными медучреждениями в 2017—2019 годах, а также внедряет понятия электронная система здравоохранения», «медицинская информация» и обновляет понятия пациент», «медицинская услуга». постановление № 126 от 16 февраля 2022 года о порядке работы медучреждений в электронной системе здравоохранения ( ЭСЗ) ( Индекс реформ 180, +1,5 балла) дополняет вышеприведенный закон. Постановление налагает на медучреждения обязанность зарегистрироваться в Реестре хозяйствующих субъектов в сфере здравоохранения центральной базы данных ЭСЗ. Также медицинские учреждения должны вносить в электронную систему первичные документы, вести там учет медицинских услуг и обрабатывать персональные данные и другую информацию о пациентах.

Индекс реформ 180, +1,5 балла) дополняет вышеприведенный закон. Постановление налагает на медучреждения обязанность зарегистрироваться в Реестре хозяйствующих субъектов в сфере здравоохранения центральной базы данных ЭСЗ. Также медицинские учреждения должны вносить в электронную систему первичные документы, вести там учет медицинских услуг и обрабатывать персональные данные и другую информацию о пациентах. закон, регулирующий вопросы оплаты трансплантаций ( Индекс реформ 177, +1,0 балла). Согласно документу, для пациента трансплантация должна быть бесплатной, все расходы будет оплачивать государство. Тариф за трансплантацию должен быть достаточным, чтобы покрыть расходы больниц на проведение таких операций.

Индекс реформ 177, +1,0 балла). Согласно документу, для пациента трансплантация должна быть бесплатной, все расходы будет оплачивать государство. Тариф за трансплантацию должен быть достаточным, чтобы покрыть расходы больниц на проведение таких операций. постановление № 36 от 19 января 2022 года — закупки медицинских товаров консолидируют через систему MedData ( Индекс реформ 178, +1,0 балла). Теперь они будут происходить в электронном виде на единой платформе MedData. Там же будет собираться информация о потребностях медучреждений в медицинских товарах и их остатках на складах. Ожидается, что это позволит сэкономить на объемах и лучше распределять необходимые товары между больницами. Эта система доступна для всех медучреждений ( и ФЛП), заключивших договор на обслуживание населения с Национальной службой здоровья Украины.

Государственное управление

За три месяца власти осуществили девять реформ в сфере государственного управления. По четыре инициировали Верховная Рада и Кабинет министров, еще одну — Министерство внутренних дел. Среди важнейших подвижек в этой сфере, кроме вышеприведенного закона об изменениях подсудности судов:



новый Порядок декларирования и регистрации места жительства ( Индекс реформ 181, +1,3 балла), который фактически упраздняет институт прописки и разрешает декларативное уведомление о постоянном местонахождении. Если у человека несколько постоянных мест пребывания, он декларирует только одно из них по своему выбору. Именно на этот адрес будут поступать официальные письма от органов власти.

Индекс реформ 181, +1,3 балла), который фактически упраздняет институт прописки и разрешает декларативное уведомление о постоянном местонахождении. Если у человека несколько постоянных мест пребывания, он декларирует только одно из них по своему выбору. Именно на этот адрес будут поступать официальные письма от органов власти. закон об облачных услугах ( Индекс реформ 181, +1,0 балла). Он определяет правила предоставления облачных услуг и услуг центра обработки данных публичным пользователям — они должны предоставляться с соблюдением законодательства о кибербезопасности, защите информации и персональных данных. Закон также требует, чтобы поставщик таких услуг не использовал технические средства, размещенные на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, на временно неподконтрольных территориях, а также те, которыми владеют государства или субъекты, к которым Украина применила санкции.

Индекс реформ 181, +1,0 балла). Он определяет правила предоставления облачных услуг и услуг центра обработки данных публичным пользователям — они должны предоставляться с соблюдением законодательства о кибербезопасности, защите информации и персональных данных. Закон также требует, чтобы поставщик таких услуг не использовал технические средства, размещенные на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, на временно неподконтрольных территориях, а также те, которыми владеют государства или субъекты, к которым Украина применила санкции. закон, регулирующий вопросы доступа к персональным данным пациентов ( Индекс реформ 177, +1,0 балла). Он устанавливает, что информацию о пациенте, хранящуюся в ЭСЗ, можно получать только с согласия пациента или его представителя. Однако есть исключение: доступ без такого согласия разрешен при наличии признаков прямой угрозы жизни, когда нет возможности получить согласие, и по решению суда.

Кто больший реформатор?

В первом квартале 2022 года лидером реформ стала Верховная Рада — 16 регуляций, на втором месте Кабинет министров — на его счету 14 важных постановлений, три реформы своими приказами осуществили отдельные ведомства — Министерство здравоохранения, Министерство финансов и Министерство внутренних дел, две реформы на счету НБУ, одна — президента (Закон о виртуальных активах, инициированный депутатами Верховной Рады, был подписан после учета президентских предложений, а значит, является достижением обоих инициаторов).

График 2. Инициаторы реформ в 1-м квартале 2022 года

Инфографика: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 177—181 выпуски Индекса реформ. Общее количество реформ за период — 35, однако на этом графике общее количество событий составляет 36, поскольку одна реформа — Закон о виртуальных активах — отражена сразу у двух инициаторов: Верховной Рады и президента (так как закон был подписан с учетом президентских предложений).



По сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале 2022 года:



количество важных нормативных актов уменьшилось на треть ( с 57 до 35);

с 57 до 35); средняя оценка раунда осталась неизменной — 0,8 балла;

Средняя оценка события осталась на отметке +1 балл в диапазоне от -5 до +5.

Активизация переговоров о вступлении Украины в ЕС ставит существенные вызовы: одновременно с обеспечением освобождения территории страны от российских захватчиков следует адаптировать украинское законодательство к европейским нормам и обеспечить продолжение судебной реформы, которая является краеугольным камнем в преодолении коррупции и обеспечении верховенства права в Украине.

График 3. Среднеквартальное значение Индекса реформ

Инфографика: Инфографика: Вокс Украина

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