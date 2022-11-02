Под знаком евроинтеграции. Обзор реформ за третий квартал 2022 года 2 ноября, 07:19 За последние три месяца украинские власть предержащие приняли почти полсотни важных изменений в околоэкономической сфере (Фото:nextvoyage/pixabay.com)

В июне Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и уже с июля нарастила скорость реформ и усилия по сближению с Евросоюзом. Спустя три месяца Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию, получила транспортный и таможенный «безвиз», гармонизировала ряд украинских законов с европейскими регуляциями. В общей сложности за три месяца власть имущие приняли почти полсотни важных изменений в экономической сфере. Среди них были зафиксированы и две антиреформы: налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков — такая «доброта» сейчас не в пользу страны, ведь, не гарантируя экономический рост в будущем, уже сейчас уменьшает налоговые поступления в бюджет. НВ публикует материал старшего аналитика Индекса мониторинга реформ Ксении Алеканкиной



Статья предоставлена «Вокс Украина»

Топ-реформы

Ратификация Стамбульской конвенции стала важным символом продвижения навстречу европейским подходам к защите прав человека. Ратифицирующие страны обязуются криминализировать гендерное насилие и собирать статистику о таком насилии, дабы отслеживать тенденции и угрозы в этой сфере. К таким преступлениям относятся, например, принудительные браки, принудительная стерилизация, навязчивое преследование «объекта страсти» и подобные поступки.

Видео дня

Украина шла к ратификации Конвенции более 11 лет, с момента ее подписания в мае 2011 г. Препятствовал все время Всеукраинский совет церквей, который ключевым аргументом «против» отмечал угрозу использования термина «гендер», что могло бы стать политическим и правовым инструментом для популяризации в украинских школах и университетах… однополых отношений. Полномасштабная война с РФ показала необходимость скорейшего сближения с ЕС и помогла чиновникам «отделить зерна от плевел» в сфере защиты прав человека.

Вторым решением, что, по мнению экспертов, значительно подвинуло Украину вперед, стало Соглашение о транспортном безвизе с ЕС (Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Европейским Союзом). С остановкой авиа- и морского сообщения с Украиной в результате полномасштабного нападения РФ роль автоперевозок возросла, а бюрократические преграды и задержки на таможне повысились в цене. После подписания соглашения украинским перевозчикам больше не надо получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки через страны ЕС. Еще одно положительное последствие реформы — Украина и ЕС будут взаимно признавать водительские документы, выданные одной из сторон, так что для вождения автомобилем в ЕС украинцам больше не понадобятся международные водительские права.

Антиреформы



В третьем квартале негативную оценку от экспертов получили два закона. Оба они связаны с попытками поддержать сомнительные точки роста вместо того, чтобы создавать равные правила игры для всех бизнесов в стране.

Это законы о налоговых и таможенных льготах для создания благоприятных условий для деятельности индустриальных парков. Законы предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль на 10 лет, если у предприятия будет статус участника индустриального парка на протяжении не менее 10 лет, и освобождение от уплаты НДС при импорте оборудования, которое будет использовано в индустриальном парке. Однако есть нюансы: для использования льгот нужно использовать сэкономленные средства на развитие в пределах индустриального парка, а после покупки оборудования без НДС оставаться в парке еще как минимум 5 лет — иначе уплата «сэкономленных» налогов и пеня.

Учитывая неопределенность в Украине, эти условия могут значительно снизить привлекательность предложения для бизнесов. Другая проблема — в идее уменьшать поступления в бюджет тогда, когда государство критически нуждается в них. Да и вообще, в опросах бизнеса предприниматели чаще указывали среди ключевых препятствий для инвестирования в Украину не налоговое бремя, а недоверие к судебной системе, коррупцию и большое влияние олигархов и монополий. Следовательно, для роста экономики логичнее бороться с этими проблемами, а не «играть» со ставками налогов.

Что изменилось в ключевых областях?

Индекс реформ отслеживает регуляторные изменения в шести направлениях: государственное управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика, человеческий капитал. В третьем квартале каждый из них продвинулся вперед.

Наибольшее продвижение состоялось в направлениях «Бизнес-среда», «Человеческий капитал» и «Государственное управление».

График 2. Сумма баллов событий по направлениям, 3 квартал 2022 года / Фото: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 185 — 188 выпуски Индекса реформ.

Примечание. Общее количество реформ за период — 47, однако на этом графике общее количество событий составляет 39, поскольку две регуляции — Закон по ускорению приватизации для содействия релокации предприятий и Закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках и о Реестре зданий и адресов — попали сразу в два направления «Бизнес среда» и «‎Государственное управление».





Бизнес-среда

Кроме вышеприведенного транспортного безвиза, мы зафиксировали еще несколько важных изменений в этой сфере.

Таможенная и торговая евроинтеграция. Верховная Рада проголосовала за три закона, позволивших Украине получить таможенный безвиз, а именно — присоединение страны к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита из ЕС и закон, вносящий в Таможенный кодекс изменения, необходимые для согласования таможенных вопросов и развития двусторонней торговой среды. В результате их принятия украинская таможня в режиме реального времени сможет обмениваться информацией с другими странами, использующими Новую компьютеризированную систему транзита (NCTS), а для перемещения товаров между странами-подписантами достаточно будет одной транзитной декларации (которая подходит и для экспорта, и для импорта, и для транзита) и одной гарантии.

Гармонизация экологического законодательства по европейскому. Закон об управлении отходами создает аналогичную европейскую иерархию управления отходами. Это — в порядке приоритетности — предотвращение образования отходов, их повторное использование, переработка для повторного использования, восстановление ( производство энергии), вывоз отходов. Закон также устанавливает принцип «загрязнитель платит», который должен стимулировать производителей к более экологичному производству. Вдобавок к этому Украина ратифицировала поправки в Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте, которая требует сообщать соседние государства о проектах, которые могут повлиять на их окружающую среду (напр., строительство ТЭС или морского газопровода). Эти поправки регулируют присоединение стран-членов ООН к конвенции и расширяют перечень видов деятельности, о которых следует уведомлять соседей. Также новым законом власти уточнили требования для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и основания отказа или аннулирования разрешения.

Строительство. Для ускорения восстановления Украины Кабмин принял постановление об упрощении разрешительных и регистрационных процедур при строительстве, капремонте и реконструкции домов. Согласно документу для сооружений высотой до двух этажей строительство может происходить без строительного паспорта при условии соблюдения целевого назначения участка и загрузки в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) намерений застройки земельного участка.

Другое постановление об изменениях в порядке ведения ЕГЭСС создало возможность в электронном виде представлять программы комплексного восстановления территории общин и областей, а также создавать запросы и получать ответ о возможности размещения на определенных территориях эвакуированных предприятий или объектов для проживания внутренне перемещенных лиц.

Депутаты также определили механизм регистрации права собственности на жилье в недостройках, особенности ипотеки и сделок для него. Теперь все будущие квартиры в сооружениях незавершенного строительства должны быть зарегистрированы в реестре прав Минюста как отдельный объект имущественных прав, а застройщик получит право продавать их только, если будет иметь все разрешительные документы.

Закон об обеспечении требований гражданской защиты при застройке территорий вводит требование обязательного размещения хранилищ в сооружениях, где будет постоянно находиться более 50 человек или периодически более 100 человек. Закон также инициирует создание двух новых реестров — Единого государственного реестра адресов и Реестра зданий и сооружений (РЗС). Эти реестры будут использоваться для распределения субвенций, контроля работы коммунальных служб и в будущем для переписи населения Украины.

Человеческий капитал

Летом власти плодотворно поработали над актуальными регуляциями рынка труда. Был принят так называемый закон о фрилансе, регулирующий работу без фиксированного рабочего времени, но с фиксированным объемом задач. Он защищает права фрилансеров, фиксируя их право работать с несколькими работодателями одновременно, и требует от работодателей платить абонплату фрилансерам, с которыми подписано соглашение, даже если в определенный месяц те не работали — в размере не меньше стоимости 32 часов труда аналогичного специалиста, работающего по почасовой системе оплаты. Нюанс закона — фрилансеров к работе могут привлекать компании, имеющие до 250 сотрудников, а количество фрилансеров не должно превышать 10% персонала. Еще два закона в этой сфере призваны урегулировать вопросы военнослужащих.

Из-за того что война длится уже более полугода, многие предприятия не смогли продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, ставшим военнослужащими. Новый закон отменяет необходимость хранить за отсутствующими военнослужащими средний заработок (при сохранении за ним места), а также определяет, что при задержках в выплате заработной платы работодатель обязан ее выплатить не более чем за шесть месяцев. Также увеличивается перечень причин прекращения трудовых отношений: к ним добавились невозможность обеспечивать работника условиями труда вследствие уничтожения имущества предприятия в результате боевых действий, отсутствия работника на работе и какой-либо информации о таком отсутствии в течение четырех месяцев, смерти или объявления без вести отсутствующего ФЛП, использующего наемный труд.

Законодатели также позаботились об адаптации военнослужащих по возвращении с войны. Закон о системе перехода от военной карьеры к гражданской жизни определяет, что ветераны войны и семьи погибших ветеранов имеют право на социальную и профессиональную адаптацию. Над тем, какой она будет, сейчас работает Межведомственная рабочая группа.

Культура. Для противодействия влиянию РФ на культурном фронте власти приняли закон о поддержке национального музыкального продукта ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Он вводит запрет на проведение гастролей граждан государства-агрессора, а также на публичное исполнение видео и музыки, которые были записаны певцом с гражданством страны, которая была в любое время признана государством-агрессором. В то же время планируется создать перечень исполнителей, осуждающих агрессию против Украины, и на которые эти ограничения не распространяются.

Закон также увеличивает долю украинского языка в эфирах: на телевидении не менее 50% контента на украинском, на радио — не менее 75% эфирного времени передач и не менее 40% музыки на украинском языке.

Еще одна проблема, которую решает этот закон, — «акустическое насилие» в общественном транспорте. Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено «проигрывать в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке», это возможно только через наушники. Тот же запрет касается и пассажиров: нарушителя, слушающего музыку через динамики, могут даже высадить с транспорта.

Государственное управление

Государственная собственность. Для скорейшего нахождения частных собственников государственным предприятиям и увеличения поступлений в бюджет власти приняли закон о приватизации, позволяющий формировать пулы из нескольких объектов приватизации и продавать имущество без аудита, инвентаризации и оценки. Плюсом является переоформление на покупателей разрешений и лицензий на проведение определенных видов деятельности до конца срока их действия, что позволит значительно ускорить запуск в работу приватизированных предприятий. В период войны запрещена крупная приватизация (объекты дороже 250 млн грн), а также приватизация имущества, находящегося в зоне боевых действий или рядом с ней.

Государство также решило безвозмездно передать общинам предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, если те готовы использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Диджитализация. В третьем квартале Украина продолжила движение в сторону «цифрового государства». Власти решили расширить перечень услуг, которые можно получить через Дію— для этого Кабмин разработал универсальный алгоритм предоставления таких услуг. Это предполагает снижение влияния человеческого фактора и возможности для коррупции во взаимодействии граждан с государством.

Для ускорения бюрократических процедур для украинцев за границей правительство определило 57 стран, с которыми возможен электронный обмен документами с персональной информацией граждан.

Для обеспечения защиты данных на сайтах госорганов и в реестрах держателям государственных инфоресурсов разрешили заключать соглашения о техническом администрировании с иностранными поставщиками облачных услуг, а также обязали их создать резервные копии данных на физических носителях для обеспечения их безопасного хранения ( например, в посольствах Украины в других странах).



«Вишенкой на торте» реформ в этой сфере стал новый закон об официальной статистике, созданный на базе рамочного регламента ЕС. Он дает право Госстату получать административные данные об украинцах и юрлицах от других органов власти, чем существенно уменьшает отчетное давление на респондентов. Закон также создает предпосылки развития информационной системы органов государственной статистики и ее интеграции с информационными системами других органов власти. Кстати, закон регулирует вопрос доступа к микроданным в исследовательских целях, который давно был в фокусе украинских ученых и исследователей.

Кто крупнейший реформатор?

В третьем квартале 2022 года лидером в принятии реформ стала Верховная Рада — 23 регуляции, на втором месте Кабинет Министров — на его счету 16 инициированных законов и принятых постановлений. Шесть инициированных реформ на счету Президента, два важных постановления принял НБУ.

График 2. Инициаторы реформ в 3 квартале 2022 года / Фото: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 185 — 188 выпуски Индекса реформ.

График 3. Среднеквартальное значение Индекса реформ / Фото: Инфографика: Вокс Украина

Примечание: оценки раундов и среднеквартальные оценки по второму кварталу (включительно) перечислены по результатам аудита-2022.

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В третьем квартале Украина продемонстрировала уверенное стремление гармонизировать свое законодательство с европейским. Это необходимый, но недостаточный шаг для дальнейшей евроинтеграции. Ведь до сих пор нереформированной остается судебная система, ставшая «притчей во языцех» и для украинского общества, и для европейских дипломатов, которые определили ее отдельным пунктом «домашнего задания Украины» накануне вступления в ЕС.