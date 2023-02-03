Приближение к ЕС. Обзор реформ в Украине за четвертый квартал 2022 года 3 февраля, 10:05 За последние три месяца 2022 года Vox Ukraine насчитали 51 важное изменение — это больше, чем в любом другом квартале 2022 года. (Фото:Artem Zhukov / Unsplash)

В конце года Украина приложила усилия для выполнения «домашнего задания» для вступления в ЕС. Украина продолжила судебную реформу, приняла законы о медиа и нацменьшинствах и еще несколько важных евроинтеграционных решений, попавших в Индекс реформ. За последние три месяца 2022 года мы насчитали 51 важное изменение — это больше, чем в любом другом квартале 2022 года. Среди этих решений только одна антиреформа (закон об ограничении обращения лекарственных средств из РФ или Беларуси), а значит, власти смогли немного оправиться от ударов войны и ускорить реформы

Статья предоставлена «Вокс Украина»

Ключевые реформы

Эксперты в четвертом квартале наиболее высоко оценили следующие реформы:

Закон о медиа, который был своеобразным долгостроем, ведь лежал в парламенте с 2020 года, получил более 2350 правок между чтениями и насчитывает около 300 страниц текста. Его принятие было одним из требований ЕС для подтверждения статуса кандидата. Закон вводит требования тематической евродирективы по достижению плюрализма в медиа, защите прав потребителей, доступу к информации о структуре собственности СМИ. Заметным новшеством стало то, что впервые в Украине под регулирование попали интернет-ресурсы и видеосервисы.

Видео дня

Закон о системе общественного здоровья выполняет обязательства Украины, зафиксированные в Соглашении об Ассоциации с ЕС. Он на законодательном уровне внедряет понятие «общественное здоровье», описывающее деятельность, направленную на предотвращение болезней и увеличение продолжительности жизни. Закон должен способствовать более эффективному использованию средств в медицинской системе, делая акцент на профилактике болезней. Кроме информационной работы предусмотрено определение научно обоснованных параметров безопасности (санитарные нормативы и регламенты), классификация химических веществ и государственная регистрация опасных факторов.

Закон о страховании ответственности вместо пожарных проверок разрешил предприятиям с низким и средним уровнем опасности заменить проверки ГСЧС на страхование гражданской ответственности (предприятиям повышенной опасности это разрешили еще в 2002 году). Среди плюсов этой идеи понятен порядок компенсации в случае аварий от страховой компании, уменьшение риска коррупции во время проверок бизнеса, а также возможность уменьшить штат проверяющих в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Закон о химической безопасности и управлении химпродукцией способствует гармонизации украинского законодательства с европейским в сфере регистрации химических веществ (регламент REACH) и маркировки и упаковки химических веществ (регламент CLP). Для систематизации информации о химических веществах в Украине будет создан Государственный реестр химических веществ и реестр классификации опасностей и элементов информации об опасности химической продукции.

Последний по порядку, но не по общественному вниманию, в этом блоке закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет. По нему женщины медицинских и фармацевтических специальностей подлежат обязательному взятию на военный учет, а другие по желанию. Этот закон стал ответом на публичный резонанс, вызванный приказом Минобороны, который обязывал женщин более 300 профессий встать на военный учет.

По нулям

В четвертом квартале один закон получил от экспертов отметку в 0 баллов.

Закон о почтовой связи является шагом к гармонизации украинского и европейского почтового законодательства и существенно обновляет законодательство. Наконец, были отделены услуги почтовой связи от услуг доставки, выписаны функции «назначенного оператора почтовой связи», который будет предоставлять универсальные (обязательные по всей Украине) услуги, увеличивается инклюзивность почтовых услуг — запускаются отправки для слепых, выполненные рельефным шрифтом.

Среди минусов регуляции, из-за которых общая оценка закона составила 0 баллов: чрезмерное (сверх требований европейской директивы) увеличение полномочий регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи — а именно возможность контроля деятельности и доступ к финансовым данным не только поставщика универсальных услуг, но и всех остальных операторов. Другой недостаток закона, по мнению его критиков, — уменьшение конкуренции на рынке. Он фиксирует в определении «назначенного оператора почтовой связи» норму о том, что тот получит исключительные права на определенные виды деятельности в сфере почтовых услуг. Также закон устанавливает, что международные почтовые отправления на таможенный контроль могут предъявлять только назначенный почтовый оператор и почтовые операторы, зарегистрированные во Всемирном почтовом союзе — это Meest и Укрпочта.

Антиреформа





В конце года только одно событие получило негативную оценку экспертов — закон об ограничении обращения лекарственных средств из РФ или Белоруссии. Несмотря на благородную цель, зафиксированную в пояснительной записке — запретить в Украине обращение лекарств, произведенных в РФ или Беларуси, — сам закон выписан так, что сделал возможным запрет практически любого лекарства.

Так, под запрет могут попасть лекарства, если хотя бы одно юрлицо в цепочке производителей, поставщиков или их обособленных представительств связано с юрлицами, производящими лекарства или осуществляющими сделки на территории государств-агрессоров. То есть был создан инструмент, позволяющий запретить лекарства, произведенные в любой стране, если условно «краска для упаковки берется где-то на территории России или Беларуси», пояснила Инна Иваненко, «Пациенты Украины». НАПК указало на то, что этот закон содержит коррупционные риски, а значит требует доработки.

Что изменилось в ключевых областях?

Индекс реформ отслеживает регуляторные изменения в шести направлениях: государственное управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес-среда, энергетика, человеческий капитал. В четвертом квартале больше всего продвинулись вперед «Бизнес среда», «Человеческий капитал» и «Государственное управление». Дальше о том, благодаря каким ключевым решениям они оказались в топе.

График 1. Сумма баллов событий по направлениям, 4 квартал 2022 г.

График 1. Сумма баллов событий по направлениям, 4 квартал 2022 г. / Фото: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 189−195 выпуски Индекса реформ

Бизнес-среда

В третьем квартале власти приняли 22 важных регуляции в сфере «Бизнес среда». Половину из них инициировали депутаты Верховной Рады (11), девять реформ на счету Кабинета Министров, две — президента.

Среди продвинувшихся вперед в этой сфере ключевых направлений — защита интеллектуальной собственности и безопасность продукции.

Защита интеллектуальной собственности. В конце года Верховная Рада приняла закон об авторском праве и смежных правах, который имплементирует в законодательство Украины ряд европейских директив и международных соглашений. Он осовременивает список объектов авторского права (добавляя к ним музыкально-световые шоу, цирковые представления, ландшафтные образования, театральные постановки, художественную ковку и т. п. ), добавляет в законодательство понятие сиротских произведений (правообладатели которых не идентифицированы) и в целом регулирует механизмы охраны объектов авторского права и срок действия такого права. Вдобавок к нему в декабре был подписан закон, увеличивающий штрафы за нарушение авторского права. Он увеличивает штраф за незаконное использование объекта авторского права с 10−200 до 50−300 (сейчас это 850−5100 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (нмдг), а за незаконное воспроизведение объектов авторского права штраф увеличился с 200−1000 до 300−1000 нмдг. Закон также отменяет ответственность за отсутствие маркировки аудио и видео, компьютерных программ контрольными марками.

В этом же квартале были приняты дерегуляционный закон, упрощающий процесс регистрации сортов растений, закон о защите географических брендов для пищевых продуктов, расширяющий терминологию и определяющий условия предоставления правовой охраны географическим указаниям, используемым для с/х продукции и продуктов питания, и закон о географических указаниях спиртных напитков, устанавливающих правила использования географических указаний для алкоголя и особенностях использования и защиты таких названий. Так, отдельный производитель алкогольного напитка имеет право на регистрацию географического указания, если он является единственным производителем такого напитка в определенном географическом месте, а территория, на которой производится напиток, отличается от близлежащих территорий и это влияет на характеристики напитка. Также регистрировать название могут группы производителей (даже из разных государств) или государство.

Охрана окружающей среды и химическая безопасность. Кроме вышеупомянутого закона о химической безопасности, в этот блок попали еще несколько свежих регуляций. В ноябре Владимир Зеленский подписал закон о безопасности материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Он устанавливает общие требования к свойствам и маркировке материалов, предназначенных для использования с пищевыми продуктами, и создает государственный реестр веществ, разрешенных к такому использованию. Также закон устанавливает необходимость государственной регистрации процесса переработки пластика и требования к безопасности и ответственных за ее обеспечение для предметов из переработанного пластика.

Закон, регулирующий обращение с пестицидами и агрохимикатами, гармонизирует украинское законодательство с европейским, создавая общую терминологию, маркировку, требования лицензирования упаковки и производства химикатов и государственной регистрации таких веществ. На министерство с мандатом охраны окружающей среды возложена задача формировать и публиковать в открытом доступе план государственных испытаний и научных исследований пестицидов. Закон также инициирует создание реестра разрешенных в Украине пестицидов, который будет открытым и бесплатным для пользователей (порядок ведения реестра позже будет утвержден Кабмином).

Закон о Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей предусматривает создание онлайн-карты, на которой будут обозначены предприятия, загрязняющие окружающую среду, и данные о выбросах и отходах каждого объекта. Это позволит сделать мониторинг выбросов более прозрачным и дать общественности инструмент для отслеживания выбросов и адвокации уменьшения промышленного загрязнения.

Человеческий капитал

За три месяца мы зафиксировали 11 важных изменений в этой сфере. Шесть из них были инициированы Верховной Радой, четыре — Кабинетом Министров, еще одно — президентом.

Здоровье. В дополнение к вышеупомянутым законам об общественном здоровье и запрещении лекарств из РФ и Беларуси в этой сфере произошли еще три изменения. Закон об усилении контроля за отпуском лекарственных средств запретил отпускать рецептурное лекарство без рецепта, а также по рецепту, выписанному с нарушением требований законодательства или у которого истек срок действия. Закон распространяет эти нормы на наркотические средства и психотропные вещества. Летом 2022 года обязательный рецепт для отпуска лекарства был введен для антибиотиков. Этот шаг является подготовкой к полному переходу Украины на электронные рецепты на лекарства. Изменения вступают в силу через три месяца после окончания военного положения.

В Украине запустили систему экстренной помощи по единому номеру 112. Фактически это «единое окно», позволяющее одним звонком передать информацию другим службам, оказывающим населению экстренную помощь (101 — служба спасения (пожарные), 102 — полиция, 103 — экстренная медицинская помощь, 104 — служба газа).

Закон о государственной регистрации геномной информации человека является частью ратификации в Украине Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Сбор геномной информации и ее хранение в электронном реестре должен помочь раскрытию преступлений, идентификации людей, которые в результате своего состояния не могут сообщить информацию о себе, и идентификации погибших. Законом предусмотрена обязательная регистрация геномной информации.

Обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация подозреваемых и осужденных за тяжкие преступления, неопознанные останки людей, пропавших без вести, людей, которые по состоянию здоровья не могут сообщить информацию о себе. Все остальные могут добровольно регистрировать свою геномную информацию.

Рынок труда. В четвертом квартале власти продолжили работать над усовершенствованием регулирования рынка труда. Для привлечения большего количества людей в ряды рабочей силы были смягчены требования при привлечении на работу иностранных работников. Он отменяет необходимость платить иностранцам не менее пяти минимальных зарплат, если они вовлечены в работу общественных или благотворительных организаций, или 10 минимальных зарплат в других сферах. Также закон уточнил правила работы иностранцев по совместительству. Еще один закон, направленный на оживление рынка труда, — новый порядок стимулирования трудоустройства безработных вводит для работодателей компенсацию за трудоустройство безработных (по направлению Центра занятости) в размере ЕСВ за этих лиц (но не больше двойного размера минимального взноса) на срок 12 месяцев. Условие — человек должен работать на предприятии не менее двух лет. При трудоустройстве безработных, которым осталось менее 5 лет до ухода на пенсию, работодателю готовы компенсировать до 50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы.

Закон о противодействии травле на работе гармонизирует украинское антидискриминационное законодательство с европейским. Он вводит в украинское законодательство понятие «моббинг (травля)» и определяет возможные формы психологического и экономического давления на работников, а также возлагает на работодателя ответственность за обеспечение безопасности и защиты физического и психического здоровья работников. В случае доказывания факта моббинга в суде пострадавший может претендовать на моральную компенсацию, а также выходное пособие в размере не менее трехмесячного среднего заработка в случае увольнения.

Государственное управление

В этом направлении мониторинга мы выделили 11 важных изменений. Шесть реформ инициировала Верховная Рада, четыре — Кабинет Министров, еще две на счету президента.

Государственная собственность. Депутаты продолжают искать пути более эффективного использования госимущества. В ноябре ВРУ разблокировала приватизацию госимущества под налоговым залогом при условии, что покупатель погасит налоговый долг по этому имуществу в течение шести месяцев с момента приватизации. Призван улучшить процесс использования госимущества и закон о продаже и аренде имущества госпредприятий через электронные аукционы.

Право. В четвертом квартале Верховная Рада приняла долгожданный закон об изменениях в порядке отбора судей Конституционного суда. Несмотря на важность и наличие в перечне требований для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС, этот закон получил не очень высокий балл от экспертов — ведь в нем не предусмотрено влияние общественности и международных экспертов на отбор судей. Конкурсная комиссия будет состоять из представителей правительства, президента, ВРУ и съезда судей. Без внешних экспертов у коррумпированных судей значительно увеличиваются шансы попасть в КСУ. О необходимости изменить закон заявляли и представители Еврокомиссии. Еще одна новость в этой сфере — присоединение Украины к Европейской организации публичного права. Это позволяет привлекать специалистов этой организации для помощи адаптации украинского законодательства к европейскому на пути вступления в ЕС.

Культура. В конце года Верховная рада проголосовала за евроинтеграционный закон о национальных меньшинствах (сообществах), написанный в соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств. Закон устанавливает, что национальные меньшинства являются «неотъемлемыми, интегрированными и органичными частями украинского общества», а их культура частью украинской культуры. Представители нацменьшинств имеют право на самоидентификацию, сохранение собственного языка и культурной самобытности, образование на родном языке, а государство должно обеспечивать эти права, в частности через продвижение истории и культуры нацменьшинств, проведение культурных мероприятий и финансирование из бюджета мероприятий для развития сообществ. В каждой области должен быть создан Центр национальных меньшинств. На время военного положения и 6 месяцев после его отмены меньшинствам, идентифицирующим себя по этническому происхождению с государством-агрессором, запрещено пользоваться определенными правами нацменьшинств — это касается права мирных собраний и создания общественных объединений нацменьшинств, финансирования мероприятий сообщества из бюджета, вхождения в состава межправительственных двусторонних комиссий по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и т. п.

Соцзащита. Главным событием в этом направлении стало объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Одной из целей этого шага было уменьшение административных расходов на содержание двух структур, занимающихся социальным страхованием. Закон предусматривает создание единой информационной системы и единой системы управления средствами для обеспечения выплат пенсий и страховых выплат для работающих граждан (временная потеря трудоспособности, выплаты, связанные с беременностью и родами и т. д. ).

Кто самый большой реформатор?

В четвертом квартале 2022 года лидером в принятии реформ стала Верховная Рада — 26 регуляций, на втором месте Кабинет Министров — на его счету 19 инициированных законов и принятых постановлений. Шесть инициированных реформ на счету президента, два важных постановления принял НБУ.

График 2. Инициаторы реформ в 4 квартале 2022 г. / Фото: Инфографика: Вокс Украина

Источник: 189−195 выпуски Индекса реформ. В четвертом квартале мы выделили 51 реформу и антиреформу. Однако два закона (закон о развитии добровольной пожарной охраны в общинах, закон об аренде госимущества через е-аукционы) принятые после вето и учета предложений президента попали в зачет двух инициаторов — Верховной Рады и Президента Украины.





График 3. Среднеквартальное значение Индекса реформ

График 3. Среднеквартальное значение Индекса реформ / Фото: Инфографика: Вокс Украина

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За прошлый год Украина совершила большой рывок в гармонизации собственного законодательства с европейским. В конце года были приняты широко обсуждаемые законы о медиа, о нацменьшинствах, о принципах отбора судей Конституционного суда. Однако, если мы действительно стремимся к вступлению в ЕС в ближайшие пару лет, что отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, нам есть над чем работать. Очередной перечень реформ, ожидаемых Евросоюзом от Украины, был приведен в критериях предоставления Украине 18 млрд евро финансирования в 2023 году. Туда традиционно попали обеспечение работы антикоррупционных органов и судебная реформа. Также ЕС ожидает от Украины в 2023 году начала реформы правоохранительного сектора, криминализации контрабанды в значительных размерах и сохранения за ГП «Медицинские закупки Украины» закупочных функций на национальном уровне.