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Реформирование Генштаба продолжится на принципах НАТО — Хомчак

Вчера, 10:28
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Реформирование Генштаба продолжится на принципах НАТО — Хомчак - фото

Скриншот видео ТСН

Руслан Хомчак

Новоназначенный начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что реформирование Генштаба уже ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

Об этом Хомчак заявил на пресс-конференции в четверг.

«Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать», — цитирует Хомчака Интерфакс-Украина.

Глава Генштаба добавил, что работа с стратегическими советниками в Министерстве обороны и ВСУ идет, «мы отклоняться от той работы не будем».

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба — главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Виктора Муженко.

Теги:   НАТО Генштаб Руслан Хомчак

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