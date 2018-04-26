Реформа образования в Украине: Болгария согласилась с языковой статьей

Украине наконец удалось подписать Декларацию об обеспечении прав лиц из числа болгарского национального меньшинства изучать родной язык и учиться на нем.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время подписания документа со своим болгарским коллегой Красимиром Валчевым, передает пресс-служба ведомства.

Фактически эта декларация является договором с Болгарией о признании украинской реформы образования в школе. Она предусматривает, что наряду с изучением государственного языка болгарское меньшинство будет иметь необходимые условия для изучения и обучения на родном языке.

Министр Валчев согласился с важностью изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке".

Гриневич напоминает, что украинская реформа постепенно внедряет больше предметов, которые будут изучаться на государственном языке с 5-го класса. Этот тезис вызвал резкую критику Венгрии и замечания со стороны Румынии и Болгарии из-за изменений для школьников из сообществ национальных меньшинств.

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В целом, количество предметов, которые будут изучаться на украинском, будет постепенно увеличиваться и в 11-м классе оно достигнет пропорции 60% предметов на украинском и 40% - на языке меньшинства.

"Это модель, которую успешно применяют страны ЕС. Такое изменение - необходимый с образовательной точки зрения шаг", - добавила министр.

Она также подчеркнула, что Украина реализует все рекомендации Венецианской комиссии. В частности, уже подготовлена дорожная карта, содержащую перечень законодательных и других мер для постепенного внедрения языковой статьи. Украина начнет внедрять языковую статью образовательного закона не ранее 2023 года.

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