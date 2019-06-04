Реформа не состоялась. Нардеп объяснила, почему нужно уволить Авакова 4 июня, 22:08 Цей матеріал також доступний українською hromadske.ua Акция под зданием МВД после смерти раненого полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова hromadske.ua

Народный депутат от партии Самопомич Елена Сотник в эфире Радио НВ объяснила почему министр внутренних дел Арсен Аваков должен уйти в отставку.

Она подчеркнула, что Аваков несет ответственность за реформу МВД, которая после пяти лет так и не состоялась - преступления в Украине полноценно не расследуются, а граждане не чувствуют себя защищенными.

Сотник отметила, что такие резонансные события, как гибель пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком подтверждают, что «реформа не состоялась».

«Поэтому Аваков уйти в отставку. Для меня это очевидно», - заявила нардеп.

Она также отметила, что коллеги полицейских, причастных к убийству Кирилла Тлявова, могли пытаться скрыть преступление. Сотник вспомнила, что о происшествии первоначально сообщалось как о несчастном случае - якобы мальчик упал и ударился головой, и только через сутки появились сообщения, что у него пулевое ранение. В связи с этим должно быть проведено служебное расследование, уверена нардеп.

Ранее Елена Сотник заявила с трибуны Верховной Рады, что министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Нацполиции Сергей Князев, генпрокурор Юрий Луценко и директор Государственного бюро расследований Роман Труба должны ответить в Раде на вопросы по убийству Кирилла Тлявова.

4 июня под Министерством внутренних дел состоялся пикет Безнаказанность убивает с требованием справедливого расследования убийства Кирилла Тлявова и отставки Авакова.