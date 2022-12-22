Суд «темных лошадок». Почему власти, рискуя членством в ЕС, принимают скандальный закон о Конституционном суде — эксперт ЦПК Чижик 22 декабря, 15:11 Эксклюзив НВ В Украине одобрили скандальный закон об изменении процедуры отбора судей Конституционного суда (Фото:коллаж НВ)

Украинские власти приняли закон, который позволит создать подконтрольный ей Конституционный суд. Эксперты отмечают, что нужно немедленно вносить изменения, пока не возникли проблемы на пути в ЕС.

Президент Владимир Зеленский 20 декабря подписал закон № 7662, изменяющий процедуру отбора судей Конституционного суда (КС). Однако документ одобрен в редакции, которая создает риски для независимости этого суда, несмотря на то, что против такого документа выступили эксперты гражданского общества и представители Венецианской комиссии.

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Почему власти, игнорируя рекомендации органа Совета Европы, рискуют членством в ЕС и принимают такой закон, и что сейчас можно изменить, чтобы спасти ситуацию? На эти и другие вопросы НВ отвечает Галина Чижик, эксперт авторитетной общественной организации Центр противодействия коррупции.

— Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон № 7662 о Конституционном суде. Правозащитники говорят о том, что этот закон сделает КС подконтрольным властям. Какие механизмы создает для этого закон?

— Это закон о порядке избрания судей Конституционного суда. Конституция определяет, что судей должно быть 18: по три назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. Этот закон в имеющуюся процедуру добавляет дополнительный этап — проверку кандидатов специальным органом, который будет создан. Им станет совещательная группа экспертов. Идея реформы заключалась в том, чтобы обеспечить независимость и добродетель судей КС через прозрачный конкурс, а оценивание кандидатов чтобы осуществляла независимая комиссия, желательно при участии общественности и международных экспертов. Но этот закон, подписанный президентом, хоть и предусматривает создание такой независимой комиссии, но там не будет представителей общественности. А международные эксперты будут в этом процессе ширмой для окозамыливания. И весь процесс оценки кандидатов будут контролировать политические органы. Фактически, это будет Офис президента (ОП). Почему? Потому что Совещательная группа экспертов будет состоять из шести членов. Трех будут номинировать международные партнеры и Венецианская комиссия. Еще трое — президент, Верховная Рада и съезд судей.

В ВР номинирование пройдет на основании предложений депутатских фракций. Но большинство в парламенте — партия Слуга народа и другие фракции, которые синхронно с ними голосуют. Поэтому мы понимаем, что из парламента изберут человека от Офиса Зеленского. Но президент вручную этими процессами не занимается. Потому это будут делать [заместители] Татаров и Смирнов, которые в ОП отвечают за вопросы судов и правоохранительных органов. Таким образом, у Зеленского будет еще его личный представитель в этой группе экспертов.

Съезд судей в последние годы продемонстрировал, что они не могут делегировать независимых членов. Поэтому их представитель, вероятнее всего, так же будет синхронизировать свои решения и действия с теми, кого предложил парламент и ОП. И ни одно решение Совещательной группы экспертов не будет принято, если его не будут поддерживать номинированные властями представители. То есть фактически вместо того, чтобы создать независимую комиссию, которая оценивает добродетель кандидатов, закон предусмотрел создание контролируемого из Офиса президента органа, который будет делать выводы о кандидатах. И нет смысла создавать такой орган вообще. Поскольку все равно решения о назначении судей будут приниматься в ОП.

— Но все-таки в Совещательной группе экспертов есть три представителя международных экспертов. Будут ли они хоть как-то препятствовать попаданию недостойным кандидатом в Конституционный суд?

— Они смогут ветировать откровенно недостойных кандидатов. Например, если [одиозный экссудия ОАСК] Павел Вовк подаст себя на должность судьи КС, то они, конечно, за него не проголосуют. Они смогут ветировать и других недостойных кандидатов. То есть тех, за спиной которых шлейф сомнительных решений, незадекларированное состояние и т. д. У нас есть немало таких судей, фамилии которых можно назвать, и не только судей. Но задача конкурса не отсеять хуже, а отобрать лучших. Мы наблюдаем, что власти уже давно не делают ставку на откровенных негодяев. Так это было в последние годы на конкурсах в органы судейского управления — Высшего совета правосудия, Высшей комиссии судей, а также на конкурсе в Нацагентство по предотвращению коррупции или НАБУ. То есть к ключевым государственным институтам в системе верховенства права. Но делают ставку на темных лошадок — неприметных кандидатов, которые, возможно, имеют определенные проблемы с декларациями, но они не очевидны, их сложно выявить, и эти люди лояльны к власти тем или иным способом, но это публично неизвестно. И это, возможно, даже сложно установить в рамках этой проверки, которую будет проводить Совещательная группа экспертов.

Но я повторюсь, что задача конкурса — отобрать лучших. То есть оценивать достижения, поступки в прошлом, репутацию, а не отсеивать хужих. Делегированные международными партнерами эксперты смогут максимум — заблокировать прохождение до следующих этапов конкурса какого-то недостойного кандидата. Но они совсем ничего не могут сделать для того, чтобы дать возможность кандидату, который больше других заслуживает избрания в Конституционный суд. Ибо у них не будет таких полномочий. Для этого потребуются голоса от провластных членов комиссии.