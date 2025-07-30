Зеленский о перезагрузке АРМА: Конфискованные активы должны работать на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Елены Думы с должности главы Агентства по розыску и управлению активами и заявил о начале его перезагрузки.

«Как мы вчера и договаривались с правительством, началась перезагрузка АРМА. АРМА — это институт, в котором активы на десятки миллиардов, и это российское имущество, конфискованные активы, это активы подсанкционных лиц», — заявил Зеленский в среду, 30 июля, в вечернем обращении.

По его словам, все активы должны работать «максимально на оборону и на устойчивость нашего государства».

30 июля Кабинет министров Украины уволил Елену Думу с должности начальника Агентства по розыску и управлению активами.

Ранее она подала заявление об отставке.

Елена Дума была назначена Кабмином главой Агентства по розыску и менеджменту активов 30 июня 2023 года. До этого она работала в Минюсте, Минэкологии, Фонде социального страхования и Черниговской ОГА.

18 июня Верховная Рада во втором чтении приняла закон о реформе АРМА. По словам Думы, документ расширяет полномочия агентства, в частности позволяет эффективнее управлять корпоративными правами, связанными с Россией и Беларусью, а также передавать арестованное имущество на нужды ВСУ.

27 июля президент Владимир Зеленский сообщил о подписании закона об АРМА. Документ должен был разблокировать получение Украиной полного четвертого транша европейского финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Ранее представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что Украина не выполнила все шаги для транша, среди нереализованных реформ было необновление законодательства об АРМА. Железняк писал, что принятие закона Радой должно разблокировать 600 млн евро помощи Украине от ЕС.