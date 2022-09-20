«У них все равно это не получается». Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко высказался о псевдореферендумах на оккупированных территориях 20 сентября, 17:10 Эксклюзив НВ Оккупированный Донецк, 23 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Радио НВ рассказал, что думает о намерениях боевиков провести на оккупированных территориях «референдумы» о присоединении к России.

«Уже не первый день и не первый месяц оккупанты говорят о проведении референдумов и что-то у них все равно это не получается. В первую очередь не получается, конечно, потому что наши Вооруженные силы выполняют все поставленные задачи. Конечно, всем хочется как можно быстрее деоккупировать наши территории, но все же успехи есть. Примеры Харьковской области, некоторые примеры Херсонской области показывают, что мы на верном пути», — убежден Тимошенко.

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Именно из-за успешного контрнаступления ВСУ боевики на оккупированных территориях в очередной раз начали говорить о «референдумах», считает заместитель председателя ОП.

«Они понимают, что нужно что-то делать в медийном плане. Но я думаю, что никаких референдумов им не удастся [провести]. Мы вместе, все украинцы будем делать все, чтобы это не удалось», — добавил Тимошенко.

Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России 23−27 сентября.

Эти же даты ранее выбрали марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября заявлял, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области, а 19 сентября стало известно о полном контроле украинских военных над Белогоровкой в Луганской области.

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