Команда Зеленского подготовила законопроект о референдуме
В команде Владимира Зеленского есть наработанный целый блок законопроектов, в частности, о референдуме.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это… вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать, это вопрос референдума», — сказал он.
Стефанчук отметил, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и «большой блок антикоррупционных законопроектов».
Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.