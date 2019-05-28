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Команда Зеленского подготовила законопроект о референдуме

Вчера, 10:27
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Команда Зеленского подготовила законопроект о референдуме - фото

president.gov.ua

Команда Зеленского готова подать законопроект о референдуме, заявил Стефанчук

В команде Владимира Зеленского есть наработанный целый блок законопроектов, в частности, о референдуме.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это… вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать, это вопрос референдума», — сказал он.

Стефанчук отметил, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и «большой блок антикоррупционных законопроектов».

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

Теги:   Референдум Владимир Зеленский

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