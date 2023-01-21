Виноградники Медведева. Зачем российские политики и бизнесмены создают в Крыму частные военные компании — интервью с Рефатом Чубаровым 21 января, 15:58 Чубаров: Крымскому мосту нанесены непоправимые повреждения (Фото:Рефат Чубаров / Facebook)

Жителей оккупированного Крыма, у которых есть опыт воинской службы, могут заманивать в частные структуры, занимающиеся защитой собственности российских олигархов и политиков на оккупированном полуострове — в случае начала дезинтеграционных процессов в РФ. Об этом в интервью Radio NV сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



По его словам, все больше россиян, которые приехали в Крым после его аннексии, чувствуют себя неспокойно — в частности, потому, что полуостров уже не воспринимается как неприступная крепость.

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А новые поставки оружия Украине свидетельствуют, по мнению Чубарова, о том, что психологический барьер, дескать, деоккупация Крыма может привести к ядерной войне, на Западе уже не актуален.

— The New York Times написало, что именно сейчас администрация Байдена рассуждает о том, чтобы предоставить Украине помощь в освобождении временно оккупированного Крымского полуострова. Несколько официальных лиц США на условиях анонимности рассказали, что ведется такая работа, и более того, президент США уверен, что удары по россиянам в Крыму могут укрепить позиции украинской стороны. Мы помним, было много опасений, что Кремль может применить в таком случае тактическое ядерное оружие, и вроде бы этих опасений больше нет. Как вы оцениваете такую, как кажется, очень положительную динамику?

— Понятно, что все мы обратили внимание на такие несколько новые месседжи. Это происходит на фоне того, что объявлено о новом пакете оружия, которое Соединенные Штаты Америки будут предоставлять Украине. И хотя там нет ожидаемых танков Abrams, но есть другие виды оружия, в том числе имеющие дальность до 160 километров. Это говорит о том, что наши позиции здесь будут укрепляться. И встреча министров обороны в Рамштайне, здесь тоже новые подходы к предоставлению оружия. Так что, мне кажется, этот психологический барьер, мол, не трогайте Крым, иначе начнется Третья мировая ядерная война, преодолен. Все не только понимают, что Крым — Украина, это понимание всегда было, но и что Украина может вести себя на этой территории так, как отвечает интересам Украинского государства.

— Вы упомянули о вооружении, которое получит Украина. Была новость о ракетах GLSDB, кажется, украинцы еще такой аббревиатуры не видели, сейчас изучим, будем разбираться в этом вооружении. Да, они бьют на 160 километров. Военные эксперты в нашем эфире говорили: знаете, что здесь важно? Что такими ракетами мы можем спокойно доставать до Джанкоя, очень значительной военной базы оккупантов на Крымском полуострове. Хотел вас спросить, знаем ли мы, что именно хранится в Джанкое? Помним, что там была "бавовна".

— Действительно, Джанкой является одним из мощных военных узлов в оккупированном Крыму. Там есть военный аэродром, который полностью используется российскими оккупантами, там базируются преимущественно вертолеты. Поскольку есть еще железнодорожный узел, там создаются мощные базы, где хранятся боеприпасы, оружие. Я напомню, 16 августа прошлого года произошли мощные взрывы на одной из таких баз, которая размещалась около поселка Азовское, вблизи Джанкоя. Пожар продолжался более суток, потом выяснилось, что там накапливалось оружие, боекомплекты для перенаправления на территорию Херсонской области, часть которой также оккупирована сейчас Россией.

Итак, если украинское оружие будет достигать этой территории уже сейчас, это значит, что оккупантам есть о чем беспокоиться. Но я думаю, что, чем ближе Вооруженные Силы Украины будут подходить к административной границе, освобождая граничащую с Крымом Херсонскую область, тем больше мы можем уже говорить и относительно Керченского или Крымского моста, как они его называют, то есть о переправе через Керченский пролив.

Существует несколько факторов, позволяющих России контролировать ситуацию и удерживать оккупированный Крым: это мост через Керченский пролив, важнейшая военная коммуникация. Это Черноморский флот России, военные корабли, и сухопутный коридор (Чонгар, Мариуполь, Ростов). Чем мощнее относительно дальности будет украинское оружие, тем уязвимее будут эти факторы. Поэтому может произойти так, что сможем избежать жестоких боев на территории собственно Крыма, если просто уничтожим эти факторы, позволяющие Москве удерживать полуостров.

— Я думаю, что такова может быть илогика наших американских партнеров, как вы об этом только что сказали, и именно такое дальнобойное оружие может помочь предотвратить жестокие бои. Вы упомянули о Крымском мосту, он же Керченский. Возобновили ли они передвижение по нему? Потому что есть разные сообщения, видели какое-то странное видео с человеком, похожим на Путина, который ехал якобы по этому мосту и потом исчез. Ни в Ростове его не было, ни в Крыму никто не видел, только на этом мосту.

— Есть несколько решений страны-агрессора, на которые мы можем ссылаться насчет восстановления моста после того, как он был взорван. Есть специальное постановление правительства России, где говорится, что окончательно все работы должны быть завершены в начале лета 2023 года. Из этого мы делали выводы в прошлом году о том, насколько серьезными были повреждения, что бы они ни говорили. Недавно вице-премьер России, некий Хуснуллин, отвечающий за все эти работы, объявил, что к концу февраля все уже будет завершено досрочно. Но им очень тяжело доверять. Здесь главное, что повреждения имеют очень серьезные последствия относительно безопасного передвижения по этому сооружению. И как мне думается, окончательно об этих повреждениях обществу они не говорят, это может означать, что подрыв нанес мосту непоправимые повреждения. Ведь они очень спешили с его строительством, для них это был имиджевый проект, но еще больше он им был нужен для того, чтобы крепко удерживать оккупированный Крым.

— И говорили о нем как о самой дорогой игрушке Путина, ему нужно было показать, что вот, смотрите, такое мы сделали, такое отстроили, именно я это сделал, никто не смог, а я такой молодец.

Говоря о том оружии, поддержке, которое мы получаем от наших западных партнеров, мы понимаем, что наши враги тоже не спят. Видел сообщения со ссылкой на вашу информацию о том, что сейчас в оккупированном Крыму возросло количество военных РФ. Можете поделиться, о каких подразделениях идет речь и где именно они дислоцируются?

— Начиная с конца прошлого года, где-то с ноября, действительно стало заметным увеличение количества российских военных и их скопления на севере Крыма. Об одном из районов мы говорили, это Джанкойский район. Также в районах, граничащих с Джанкоем, сейчас это называется Нижнегорский и Советский район. Помните, был большой пожар, когда сгорели казармы в поселке Советское? Тогда местные власти это объясняли тем, что не соблюдали правила пожарной безопасности. Нам сообщали и мы об этом говорили в СМИ, что это было привычное для русских пьянство, казармы сгорели именно в результате такого поведения этих военных.

Кстати, мы делились информацией, что большинство прибывающих и размещаемых в Крыму военных из внутренних регионов России, в большинстве своем они не являются этническими русскими, так антропологически они выглядят. И то, что эти военнослужащие набраны в депрессивных регионах России, проявляется в том, что они тратят очень много денег в местных магазинах, как правило, на спиртное. Но не только. они скупают такие вещи, которые там залеживались годами, видно, что у людей появились деньги, которых у них раньше не было.

Вчера мне рассказывали о Кировском районе, это уже ближе к Феодосии; говорили, что в населенных пунктах местным людям нужно быть более осторожными, потому что очень много правонарушений со стороны военных. Они напиваются и начинают выяснять отношения между собой; но еще пытаются и хвастаться перед местными, говорят, что получают 195 тысяч рублей в месяц заработной платы.

Но кое-что новое происходит, мы сейчас пытаемся мониторить подобные ситуации: новоприбывшие офицеры пошли по местным предпринимателям, не только крымским татарам, но нам об этом дали знать предприниматели — крымские татары, владельцы станций технического обслуживания или ремонтных мастерских. Так вот, они пытаются наложить на этих предпринимателей обязательство бесплатно ремонтировать военную технику. И когда предприниматели спрашивают, если будем ремонтировать, кто будет платить, им говорят: вы получите почетные грамоты и благодарственные письма из местной администрации. Из этого мы делаем вывод, что ситуация в Крыму с увеличением количества военных будет ухудшаться, в частности, относительно их отношения к местному населению.

— Да, за грамоты работать с техникой — это интересно.

— Я могу говорить о подавляющем большинстве крымскотатарских предпринимателей, они категорически отказываются обслуживать военных в оккупированном Крыму. Может быть, ваши слушатели и читатели помнят: летом был случай, когда одна из таких станций технического обслуживания отказалась обслуживать. И сразу были написаны доносы и вмешались оккупационные карательные органы. Ситуация закончилась тем, что снесли эту станцию техобслуживания, опираясь на то, что она была незаконно открыта и земля под этими сооружениями была якобы незаконно выделена. То есть оккупационная администрация пытается максимально давить на предпринимателей, чтобы они не отказывали российским военнослужащим в бесплатном обслуживании их потребностей или предоставлении услуг.

— Мы понимаем, каково давление с момента незаконной аннексии Россией Крыма, что это постоянно продолжается и сейчас, во время широкомасштабной агрессии, только усиливается. Рефат-ага, я думаю, вы также видели информацию, которая появлялась, в частности, в российских медиа, о том, что якобы в Крыму они намерены создать частную военную компанию типа Вагнера. Называли ее Русич, как-то так. Есть ли у вас данные о том, происходит ли это? Возможно, это, скажем честно, такая психологическая операция по давлению на украинских граждан?

— Мы знаем точно, что сейчас снова активизировались российские органы, в частности, военкоматы. Они вновь обходят дома, в первую очередь приходят к тем, кто получал в сентябре, октябре, ноябре повестки, но не пришли куда им было указано. И они пытаются выяснить, где эти люди сейчас, потому что подавляющее большинство, избегая принудительной мобилизации, были вынуждены, к сожалению, покинуть Крым. Но они пытаются установить, где эти люди, демонстрируют, что каждый будет отслеживаться.

Как нам сообщали из нескольких мест, хотя мы пока не видим это тотально, они действительно обращают внимание или имеют особый интерес к военнообязанным, которые служили в украинской армии до оккупации Крыма. Или уже таким, которых призывали в оккупационный период, они выясняют воинские специальности этих людей. Из этого мы заключаем, что этих людей заберут в первую очередь, если сейчас возобновят расширенную мобилизацию, или их будут, возможно, заманивать в какие-то структуры.

Что касается частных военных компаний, называют две Русич и, кажется, Щит. Некоторые эксперты в этом видят процессы, связанные с подготовкой определенных российских бизнес-кругов, которые обязательно смешаны с политиками, к созданию подразделений, защищающих их собственность. Назову одного из таких политиков — это экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ему в оккупированном Крыму приписали очень много земель, в том числе виноградников. И понятно, что такие негодяи, как он и другие, думают о том, что может произойти с их собственностью, если в России начнутся дезинтеграционные процессы, если будут выяснять отношения, возможно, с элементами гражданской войны. Сейчас есть некоторые сигналы, позволяющие экспертам прогнозировать такие моменты в России. Но нам кажется, им нужно больше думать не о том, как защищать свою собственность, а о том, как быстрее убраться из Крыма, потому что освобождение Крыма поставит последнюю точку во всех таких замыслах.

— Мне кажется, это правильное мнение, что они хотят защищать свою собственность, но это не их собственность, это принадлежит Украине, украинским гражданам, и после деоккупации, конечно, эта собственность должна быть возвращена именно тем, кому принадлежала.

В течение этой прошлой недели встречали информацию о якобы очень успешной работе ПВО в Севастополе. Есть там гауляйтер Развожаев, он постоянно рапортует, что опять что-то, мол, сбили, третье-пятое-десятое. Мы не очень понимаем, что происходит, действительно ли они что-то сбивают, действительно ли что-то летает. Может быть, у вас есть больше информации о том, что в Севастополе летает, взрывается и что там делает российская ПВО?

— Мы точно знаем, что время от времени отрабатывают местные средства противовоздушной обороны, в частности в Севастополе. Местные говорят о том, что действительно бывают прилеты беспилотников, но более подробно, я думаю, могут сказать наши военные. Все это сродни, на наш взгляд, постоянному изучению, мониторингу возможностей российской оккупационной армии по размещению тех или иных объектов, в том числе средств противовоздушной обороны.

Для меня как для политика здесь важно то, что живущие в Крыму люди и в первую очередь те, которые являются сторонниками российских оккупантов, те, которые незаконно поселились в Крыму (а таких лиц, мы считаем, уже около миллиона за восемь лет), они благодаря задействованию средств противовоздушной обороны уже окончательно отдают себе отчет в том, что Крым не является таким недоступным местом, как еще год назад их уверяли руководители России или местные коллаборанты. Они осознают, что здесь они находятся на расстоянии действия украинских Вооруженных Сил. И этим будет определяться их поведение. Нас это радует, потому что эти люди должны покинуть Крым, должны осознать, что рано или поздно, но это придется сделать. Поэтому очень важно, чтобы подобные прилеты украинских беспилотников на крымские военные объекты продолжались.