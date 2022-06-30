Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов 30 июня, 09:56 Зеленский подписал указ касательно реестра олигархов (Фото:ОПУ)

В четверг, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о реестре олигархов.

Он подписал соответствующий указ.

Решение СНБО, в частности, касается порядка формирования реестра олигархов и его ведения.

Согласно положению, реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке.

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В него не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию, но сведения об олигархах, которые будут вноситься, не могут быть признаны конфиденциальными.

Сведения об олигархах будут вноситься создателем представления через электронный кабинет.

Они будут включать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов, перечень юридических лиц, бенефициаром которых он является, перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх делал взносы, а также обоснование признания личности олигархом.

К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора реестра, а также глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные лица и сотрудники других государственных органов.

Закон вступил в силу со дня его публикации.

2 июня 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Он также предлагал вынести законопроект на всеукраинский референдум, если парламент провалит голосования за документ.

Согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также будет вести реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.

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