Процесс запущен. Реестр олигархов уже готов, идет обработка документов — Данилов 12 июля, 22:26 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

В Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было ни одного решения, чтобы кого-то в него вносить, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире Радио Свобода он подчеркнул, что на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.

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«Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, — ред.), обрабатывают документы», — отметил Данилов.

Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о реестре олигархов.

2 июня 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Он также предлагал вынести законопроект на всеукраинский референдум, если парламент провалит голосования за документ.

Согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также будет вести реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.

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