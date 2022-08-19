«Потому что это угроза»: Эрдоган обсудит с Путиным провокации РФ на Запорожской АЭС

19 августа, 12:55
Реджеп Эрдоган также призвал присоединиться к решению проблемы МАГАТЭ (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Реджеп Эрдоган также призвал присоединиться к решению проблемы МАГАТЭ (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с главой кремлевского режима Владимиром Путиным провокации российских военных на Запорожской АЭС.

Как сообщает CNN об этом он заявил по итогам трехсторонних переговоров во Львове с участием украинского лидера Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Эрдоган отметил, что угрозу аварии на ЗАЭС можно предотвратить, если убрать оттуда военную технику и провести разминирование.

«Потому что это угроза. Я сказал: „Мы не хотим пережить новый Чернобыль“. Мы будем обсуждать этот вопрос с Путиным, и мы будем просить его конкретно об этом, чтобы Россия выполнила свою роль в этом плане как важный шаг для мира во всем мире. Им нужно сделать этот шаг», — подчеркнул он.

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При этом Эрдоган настаивает, что к решению этой проблемы обязательно должны присоединиться специалисты МАГАТЭ

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«Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и взять на себя определенное бремя того. Это нужно сделать», — добавил турецкий президент.

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С шестью реакторами ЗАЭС является крупнейшей АЭС в Европе. На фото — российский военный на фоне оккупированной станции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Беспрецедентно для военной истории». Мировые СМИ — о критических рисках аварии на Запорожской АЭС из-за ее обстрелов и оккупации Россией

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Турция Российская агрессия Ядерная угроза Реджеп Тайип Эрдоган Запорожская АЭС Военные преступления Война России против Украины

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