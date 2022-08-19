«Потому что это угроза»: Эрдоган обсудит с Путиным провокации РФ на Запорожской АЭС 19 августа, 12:55 Реджеп Эрдоган также призвал присоединиться к решению проблемы МАГАТЭ (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с главой кремлевского режима Владимиром Путиным провокации российских военных на Запорожской АЭС.

Как сообщает CNN об этом он заявил по итогам трехсторонних переговоров во Львове с участием украинского лидера Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Эрдоган отметил, что угрозу аварии на ЗАЭС можно предотвратить, если убрать оттуда военную технику и провести разминирование.

«Потому что это угроза. Я сказал: „Мы не хотим пережить новый Чернобыль“. Мы будем обсуждать этот вопрос с Путиным, и мы будем просить его конкретно об этом, чтобы Россия выполнила свою роль в этом плане как важный шаг для мира во всем мире. Им нужно сделать этот шаг», — подчеркнул он.

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При этом Эрдоган настаивает, что к решению этой проблемы обязательно должны присоединиться специалисты МАГАТЭ

«Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и взять на себя определенное бремя того. Это нужно сделать», — добавил турецкий президент.

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

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