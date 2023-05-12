Спикер Зеленского отверг данные СМИ об «отказе» в выступлении на Евровидении. Об этом не просили 12 мая, 10:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина не обращалась к организаторам песенного конкурса Евровидение с просьбой о выступлении президента Владимира Зеленского с речью. Публикация издания The Times об «отказе» не соответствует действительности.

Об этом спикер президента Сергей Никифоров заявил в Facebook.

«Офис президент Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал он.



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