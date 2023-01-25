«Разрушает политические традиции». Какая тактика помогла Зеленскому сделать свои речи эффективным оружием — анализ экспертов 25 января, 13:40 Владимир Зеленский в Верховной Раде, 28 декабря 2022 года (Фото:ОП)

Используя громкость и публичность в качестве основного инструмента своей политики, президент Украины Владимир Зеленский смог сделать правильную коммуникацию сильнейшей своей стороной на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом несколько экспертов рассказали NV по случаю 45-летия Владимира Зеленского, которое он отмечает 25 января. В своем материале NV проанализировал сильные и слабые стороны президента Украины.

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Именно умение правильно коммуницировать, по мнению большинства опрошенных редакцией политэкспертов, оказалось сильнейшим качеством Зеленского как президента воюющего государства. Ведь, помимо битв на поля боя, Украине приходится вести еще и ожесточенную информационную войну — как внутри страны, так и на международной арене.

Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Деминициативы отмечает, что эволюция Зеленского как лидера началась еще до 24 февраля. Когда он оказался на посту президента и начал реально вести переговоры с Россией, ощущая давление со стороны Путина, его позиция начала меняться. Да и сам новый гарант Конституции «из абсолютно наивного и неподготовленного к политике человека начал постепенно превращаться в государственника».

После 24 февраля этот процесс значительно ускорился. И начало большой войны стало для Зеленского определенным поворотным моментом, убежден Гарань. «Особенно можем выделить то, что он очень удачно общается с международным сообществом. Этот факт трудно отрицать», — добавил политолог.

По его словам, сила речей президента не в том, что его спичрайтеры хорошо делают свою работу. А в том, что им не приходится ничего придумывать, уверен Гарань: «Мы говорим правду, она на нашей стороне, факты на нашей стороне. И потому просто вопрос состоит в том, как их озвучить и донести до международной аудитории».



Политолог Петр Олещук тоже считает способность влиять на широкую общественность и находить там поддержку одной из сильнейших черт Зеленского. Эксперт вспоминает, как своими обращениями к парламентам и международным организациям украинский лидер существенно влиял на общественные настроения в разных странах мира. И, соответственно, достаточно серьезно переориентировал их на большую поддержку Украины.



Олещук отмечает, что Зеленский также в некоторой степени разрушает сложившиеся на Западе политические традиции «тихой дипломатии». В то же время использует звучность и публичность как основной инструмент своей политики. «Эта тактика кем-то может рассматриваться как источник определенных проблем, потому что это то, что выходит за рамки привычных на Западе подходов, — говорит Олещук. — Но в большинстве своем она работает достаточно эффективно».

Коммуникационные преимущества Зеленского выделяет и Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Кроме удачных контактов с западным миром президент умело общается с самими украинцами.



«Его аудиторией стала страна, с которой он общается каждый день, — говорит политолог. — Его обращения стали частью не просто ежедневного информационного потока, а важным способом коммуникации с обществом. Люди должны знать, что происходит, что власть делает для организации сопротивления и какие у нас перспективы. Люди нуждаются в информации во время войны гораздо больше, чем в обычных условиях».

