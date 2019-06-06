Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Порошенко отреагировал на плагиат в выступлении Зеленского

Сегодня, 15:05
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко отреагировал на плагиат в выступлении Зеленского - фото

Петр Порошенко/Facebook

Порошенко подтвердил, что речь Зеленского была рождена в его офисе

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что речь Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, была рождена в его офисе.

Во время брифинга Порошенко заявил, что в переговорах была четко указана необходимость сотрудничества с НАТО.

«Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально», — сказал он.

Он отметил, что ценит то, что «Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС».

Порошенко добавил, что хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе Зеленскому надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и дигитальный.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.


Теги:   Плагиат Владимир Зеленский Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:11

img
Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео
Компании/Рынки

Сегодня, 11:47

img
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30862
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20512
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11922