Порошенко отреагировал на плагиат в выступлении Зеленского
Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что речь Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, была рождена в его офисе.
Во время брифинга Порошенко заявил, что в переговорах была четко указана необходимость сотрудничества с НАТО.
«Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально», — сказал он.
Он отметил, что ценит то, что «Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС».
Порошенко добавил, что хотел бы услышать от Зеленского больше.
В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе Зеленскому надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и дигитальный.
Ранее пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.
Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.