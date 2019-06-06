Порошенко отреагировал на плагиат в выступлении Зеленского Сегодня, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко/Facebook Порошенко подтвердил, что речь Зеленского была рождена в его офисе Петр Порошенко/Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что речь Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, была рождена в его офисе.

Во время брифинга Порошенко заявил, что в переговорах была четко указана необходимость сотрудничества с НАТО.



«Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально», — сказал он.

Он отметил, что ценит то, что «Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС».

Порошенко добавил, что хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе Зеленскому надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и дигитальный.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В АП утверждают, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.



