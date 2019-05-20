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Зеленский: Каждый из нас — президент, все 100% украинцев

20 мая, 10:47
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Зеленский: Каждый из нас — президент, все 100% украинцев - фото

Пресс-служба Владимира Зеленского

Зеленский: Каждый несет ответственность за страну

Каждый из нас — президент, заявил Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде после своей инаугурации.

«Каждый из нас — президент, не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа и шанс, за который мы несем общую ответственность. Не только я принимал присягу, а каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул народу», — сказал новый глава украинского государства.

Он пояснил, что каждый несет ответственность перед страной, и может влиять на изменения.

«Вот что я имею в виду. С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность перед страной, которую мы оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого, но Европа не где-нибудь, а вот здесь (в головах — ред.)», — подчеркнул Зеленский.

От добавил, что это является общей мечтой для всех, но у украинцев есть и общая боль.

«Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас переселенец. Те, кто потерял свой дом, и кто открыл двери своего дома, разделив эту боль. И каждый из нас работник, те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Но мы все преодолеем, ведь мы все — украинцы», — резюмировал новоизбранный президент.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

Теги:   Инаугурация Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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