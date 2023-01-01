«Со слезами на глазах». Как соцсети реагируют на новогоднюю речь Зеленского 1 января, 10:25 Владимир Зеленский выступил с трогательной новогодней речью впервые в период полномасштабной войны (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в последние минуты испытательного для Украины 2022-го выступил с трогательной новогодней речью.

Собрали реакцию соцсетей на обращение президента.

Многие пользователи называют речь очень мощной, исторической и даже лучшей за 31 год Независимости.

«Речь президента воюющего государства, освобождающего свои территории и борющегося за независимость», — пишут в соцсетях.



Видео дня

Многие украинцы поделились, что новогодняя речь Зеленского вызвала у них слезы на глазах.

«Слезы, слюни, сопли. Все как надо», — пишет депутат Киевсовета и соучредительница БФ Соломенские котики Ксения Семенова.

«Проплакала все обращение президента», — делится шеф-редактор Детектор медиа Наталья Лигачева.



Известные украинцы отмечают, что в речи президента прозвучали очень удачные слова.

«Каждое слово на своем месте», — отмечают пользователи.

«Как я ждала этих слов», — пишет ведущая ютуб-шоу Рагули Таня Микитенко.



Пользователи отмечают эволюцию в риторике Зеленского. Не обошлось и без мемов: