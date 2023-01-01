«Со слезами на глазах». Как соцсети реагируют на новогоднюю речь Зеленского

1 января, 10:25
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Владимир Зеленский выступил с трогательной новогодней речью впервые в период полномасштабной войны (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский выступил с трогательной новогодней речью впервые в период полномасштабной войны (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в последние минуты испытательного для Украины 2022-го выступил с трогательной новогодней речью.

Собрали реакцию соцсетей на обращение президента.

Многие пользователи называют речь очень мощной, исторической и даже лучшей за 31 год Независимости.

«Речь президента воюющего государства, освобождающего свои территории и борющегося за независимость», — пишут в соцсетях.

Видео дня

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https://twitter.com/bohdananeborak/status/1609309438954938369?s=46&t=ZOS1PfSgWIV9m_ennYe85w
https://twitter.com/dmokryk/status/1609308545924878336?s=46&t=ZOS1PfSgWIV9m_ennYe85w

Многие украинцы поделились, что новогодняя речь Зеленского вызвала у них слезы на глазах.

«Слезы, слюни, сопли. Все как надо», — пишет депутат Киевсовета и соучредительница БФ Соломенские котики Ксения Семенова.

«Проплакала все обращение президента», — делится шеф-редактор Детектор медиа Наталья Лигачева.

https://www.facebook.com/valeriya.valery/posts/pfbid035anKZE4odVmhHgDNu1jwj4AwEpjyJfRebvGmdb1745fTdKS4MUbSGxpe8RYVw9Bal

Известные украинцы отмечают, что в речи президента прозвучали очень удачные слова.

«Каждое слово на своем месте», — отмечают пользователи.

«Как я ждала этих слов», — пишет ведущая ютуб-шоу Рагули Таня Микитенко.

https://twitter.com/rymarukandrii/status/1609310148526325762?s=46&t=9IQbVJ6JUKI-e6d8RZY1yQ

Пользователи отмечают эволюцию в риторике Зеленского. Не обошлось и без мемов:

https://twitter.com/kinvshchuk/status/1609309568718327808?s=46&t=ZOS1PfSgWIV9m_ennYe85w
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Соцсети Новый Год Реакция соцсетей Видеообращение Владимир Зеленский Речь Офис президента Украины Война России против Украины победа Украины Новый год 2023

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