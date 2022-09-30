В Офисе президента не смотрели речь диктатора Путина 30 сентября, 16:27 Владимир Зеленский 30 сентября проводит заседание СНБО (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента не смотрели речь российского диктатора Владимира Путина в пятницу, 30 сентября.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал в комментарии Суспільному, что в ОП продолжает заседание Совета нацбезопасности и обороны. Реакция главы украинского государства будет в видеообращении.



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Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подчеркнул, что Украина продолжает работать и освобождать свои территории и «не обращает внимание на тех, кому пора пить таблетки». Также Ермак намекнул на котел, в который российские оккупанты, по данным американского Института изучения войны (ISW), попали в районе Лимана.

После речи Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.



С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что «результаты» псевдореферендумов не будут признаны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 29 сентября заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны собираются принять фундаментальные решения для Украины.