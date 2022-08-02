В Евросолидарности опровергли причастность партии к ботоферме, созданной для дискредитации руководства Украины 2 августа, 15:06 Ирина Геращенко назвала данные о причастности Евросолидарности к ботоферме провокацией (Фото:eurosolidarity.org)

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко опровергла причастность политической силы к ботоферме, которая была создана якобы для дискредитации высшего военного и политического руководства Украины.

«Наша команда категорически опровергает любую причастность к любым так называемым ботофермам, тем более пророссийским, о разоблачении которой сообщила СБУ. На сайте Службы безопасности нет ни слова о возможной причастности к этой информационной помойке проевропейской политической силы», — написала она в своем Facebook.

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Геращенко также заявила, что данные источников украинских изданий, которые сообщили о причастности ЕС, «пытаются привязать к этой провокации» политсилу.

«Мы расцениваем это как недобросовестность и выполнение политического заказа власти. Источники, на которые ссылаются СМИ, сознательно дезинформируют уважаемые издания и вовлекают его в грязную политическую провокацию», — добавила она.

Нардеп также заявила, что ЕС выражает решительный протест любым попыткам привязать политическую силу «к этой информационной грязи и ждем от изданий немедленного изъятия некорректной информации и ее опровержения».

2 августа Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила организованную группировку, которая создала мощную ботоферму для дискредитации руководства Украины.

В ведомстве уточнили, что среди последних «операций» злоумышленников распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

По данным источника НВ в правоохранительных органах, к ботоферме причастна партия Европейская солидарность. Об это также сообщили и ряд других украинских СМИ.

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