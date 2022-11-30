На Банковой и в Генштабе ВСУ отреагировали на резонансное заявление главы Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ 30 ноября, 12:57 Никифоров заявил, что Зеленский озвучит официальные данные о потерях Украины, «когда наступит подходящий момент» (Фото:ОП)

В Офисе президента Украины, а также в Генштабе ВСУ отреагировали на резонансное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери Украины в войне с Россией составляют 100 тысяч военных и 20 тысяч убитых гражданских.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины, пишет Суспільне.

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Он уточнил, что президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент». Никифоров объяснил это тем, что это чувствительная информация.

Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник пояснил, что Генштаб не может озвучить потери украинской армии, так как это является служебной информацией и подпадает под гриф ограничения обнародования, пишет УП.

«Мы не можем подтвердить эту цифру. Акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа», — пояснил он.

В то же время в Еврокомиссии признали, что в речи фон дер Ляйен была допущена неточность.

Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что озвученные главой Еврокомиссии данные о потерях Украины во время войны с РФ включают раненых и погибших.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность в цифрах в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, т. е. к убитым и раненым, и была призвана показать жестокость России», — отметила она в Twitter.

30 ноября Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины на войне с Россией составили 100 тысяч военными и 20 тысяч гражданскими.

«Вторжение России в Украину принесло смерть, разорение и невыразимые страдания. Мы все помним о страхах Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства», — сказала она.

При этом не уточнялось, откуда информация о таких цифрах и какие именно потери имеются ввиду — безвозвратные или санитарные.

Через некоторое время эту часть заявления вырезали из речи главы Еврокомиссии, также она исчезла и в текстовой версии.

Это заявление Урсулы фон дер Ляйен не соответствует оценкам украинской власти.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

По данным Генштаба ВСУ, за 280 дней войны российские оккупанты потеряли в Украине уже почти 89 тысяч своих военных и более 18 тысяч единиц военной техники.

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил агентству Reuters, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными и украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не подтвердил эти слова.

«Со стороны российской мы подтверждаем — это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности», — сказал он.