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Зеленский о разведении сил в Станице Луганской: Появилась надежда на завершение горячей фазы войны

Сегодня, 09:10
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Пресс-центр штаба ООС via Facebook

Зеленский считает, что разведение сил в Станице Луганской свидетельствует о разблокировании минского процесса

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разведение сил и средств в Станице Луганской, заявил, что минский процесс теперь разблокирован.

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Twitter.

Зеленский напомнил, что разведение войск с обеих сторон зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разгранички Минского процесса», — сказал он.

Зеленский отметил, что только время может подтвердить выполнение сторонами своих обязательств.

«Мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась», — указал он.

26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенными силами Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.

Теги:   Донбасс ООС Станица Луганская Владимир Зеленский

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